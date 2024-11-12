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"Яндекс" выпустил "Станцию Мини" третьего поколения с новыми функциями - 12.11.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" выпустил "Станцию Мини" третьего поколения с новыми функциями
"Яндекс" выпустил "Станцию Мини" третьего поколения с новыми функциями - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" выпустил "Станцию Мини" третьего поколения с новыми функциями
"Яндекс" представил "Станцию Мини" третьего поколения, которой можно давать сразу две команды, кроме того, голосовой помощник "Алиса" в колонке может давать... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:21+0300
2024-11-12T13:05+0300
яндекс
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" представил "Станцию Мини" третьего поколения, которой можно давать сразу две команды, кроме того, голосовой помощник "Алиса" в колонке может давать прогноз погоды с важной информацией для каждого отдельного пользователя, например об атмосферном давлении или лунных фазах, сообщила компания. "Яндекс выпустил "Станцию Мини 3" — с новым дизайном, улучшенным звуком, LED-экраном и "Алисой" с нейросетью YandexGPT. Новая колонка способна управлять устройствами умного дома по Wi-Fi и подключать устройства с Matter over Wi-Fi", - сказано в релизе. Теперь можно давать "Станции" сразу две команды, а не ждать, когда она выполнит одну, чтобы задать другую, например: "Алиса, выключи музыку и запусти пылесос" или "Алиса, опусти шторы и включи телевизор". При этом будильники и напоминания, которые пользователь устанавливает голосом, отображаются в приложении "Дом с Алисой" - там же их можно редактировать и удалять, добавлять новые и указывать, на каких устройствах они должны включиться. Разработчики добавили возможность ставить сразу несколько будильников. "Яндекс" изменил дизайн колонки: теперь она имеет мягкую цельную форму, а верхняя панель с сенсорными кнопками более выпукла. Компания сообщила, что звук "Станции" стал мощнее и чище за счет увеличенного акустического объема и более мощного динамика. На LED-экране отображаются не только температура воздуха и время, но и эмоции "Алисы". Колонка доступна в лиловом цвете, а также в черном и сером. "Алиса" может давать персонализированный прогноз погоды с важной пользователю информацией. Это может быть атмосферное давление, лунные фазы, УФ-индекс, влажность, направление и скорость ветра. Настроить прогноз погоды можно в приложении "Дом с Алисой", - указано в релизе. "Станция Мини" третьего поколения стоит 9990 рублей.
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яндекс, россия
Яндекс, РОССИЯ
12:21 12.11.2024 (обновлено: 13:05 12.11.2024)
 
"Яндекс" выпустил "Станцию Мини" третьего поколения с новыми функциями

"Станции Мини" третьего поколения можно давать сразу две команды

© Фото : ЯндексЯндекс Станция Мини 3
Яндекс Станция Мини 3 - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : Яндекс
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" представил "Станцию Мини" третьего поколения, которой можно давать сразу две команды, кроме того, голосовой помощник "Алиса" в колонке может давать прогноз погоды с важной информацией для каждого отдельного пользователя, например об атмосферном давлении или лунных фазах, сообщила компания.
"Яндекс выпустил "Станцию Мини 3" — с новым дизайном, улучшенным звуком, LED-экраном и "Алисой" с нейросетью YandexGPT. Новая колонка способна управлять устройствами умного дома по Wi-Fi и подключать устройства с Matter over Wi-Fi", - сказано в релизе.
Теперь можно давать "Станции" сразу две команды, а не ждать, когда она выполнит одну, чтобы задать другую, например: "Алиса, выключи музыку и запусти пылесос" или "Алиса, опусти шторы и включи телевизор". При этом будильники и напоминания, которые пользователь устанавливает голосом, отображаются в приложении "Дом с Алисой" - там же их можно редактировать и удалять, добавлять новые и указывать, на каких устройствах они должны включиться. Разработчики добавили возможность ставить сразу несколько будильников.
"Яндекс" изменил дизайн колонки: теперь она имеет мягкую цельную форму, а верхняя панель с сенсорными кнопками более выпукла. Компания сообщила, что звук "Станции" стал мощнее и чище за счет увеличенного акустического объема и более мощного динамика. На LED-экране отображаются не только температура воздуха и время, но и эмоции "Алисы". Колонка доступна в лиловом цвете, а также в черном и сером.
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"Алиса" может давать персонализированный прогноз погоды с важной пользователю информацией. Это может быть атмосферное давление, лунные фазы, УФ-индекс, влажность, направление и скорость ветра. Настроить прогноз погоды можно в приложении "Дом с Алисой", - указано в релизе.
"Станция Мини" третьего поколения стоит 9990 рублей.
 
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