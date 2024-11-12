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Юань открыл торги 12 ноября снижением
Юань открыл торги 12 ноября снижением - 12.11.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 12 ноября снижением
Курс китайской валюты утром вторника снижается до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:12+0300
2024-11-12T10:12+0300
2024-11-12T10:12+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты утром вторника снижается до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск теряет 5 копеек, до 13,46 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 12 ноября снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 13,46 рубля
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты утром вторника снижается до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск теряет 5 копеек, до 13,46 рубля.