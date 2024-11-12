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Эксперт предупредил о риске банкротств застройщиков в России

Эксперт предупредил о риске банкротств застройщиков в России - 12.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о риске банкротств застройщиков в России

Российским застройщикам может грозить банкротство в случае повышения ставок на ипотеку, предположил президент Becar Asset Management Александр Шарапов на XVIII... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:22+0300

2024-11-12T14:22+0300

2024-11-12T14:23+0300

экономика

россия

застройщики

ипотека

банкротство

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российским застройщикам может грозить банкротство в случае повышения ставок на ипотеку, предположил президент Becar Asset Management Александр Шарапов на XVIII Московском форуме лидеров рынка недвижимости. "Надо внимательнейшим образом смотреть на то, что происходит вокруг нас на Западе и Востоке, потому что мы не живем в особых условиях. В Германии за два года - минус 50% стройки после повышения ставок, минус 60% покупки жилья в ипотеку. Тысячи банкротств. Надо просто Минстрою подсказать - вы или поддерживайте, или мы пойдем тоже по пути Германии и других стран. За последние два года банкротств, на самом деле, сокращения объемов стройки невероятные", - сказал Шарапов. В качестве мер поддержки эксперт предложил выдавать кредиты непосредственно девелоперу, как это делают частично в США и Китае, и финансировать его льготной ставкой для строительства арендного жилья, сдаваемого дальше.

https://1prime.ru/20241112/ogranicheniya-852760417.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, застройщики, ипотека, банкротство