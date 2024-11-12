https://1prime.ru/20241112/zavod-852754729.html

ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае

ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае - 12.11.2024, ПРАЙМ

ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае

Синдикат госкорпорации "ВЭБ.РФ" и "Сбера" направил первые средства в размере более 1,26 миллиарда рублей на строительство нового маслоэкстракционного завода в... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T11:00+0300

2024-11-12T11:00+0300

2024-11-12T11:00+0300

вэб

сбербанк

алтай

завод

https://cdnn.1prime.ru/img/83384/97/833849734_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_fbf0d3e43fd93bfbe0309da05fa09abd.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Синдикат госкорпорации "ВЭБ.РФ" и "Сбера" направил первые средства в размере более 1,26 миллиарда рублей на строительство нового маслоэкстракционного завода в Алтайском крае, сообщила пресс-служба госкорпорации развития. "Более 1,26 миллиарда рублей направлены на финансирование строительных работ, а также на закупку технологичного оборудования и паровых котлов, в т.ч. необходимых для строительства собственной ТЭЦ", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что "ВЭБ.РФ" и Сбербанк финансируют строительство нового завода группы компаний "Сигма" для производства продукции высоких переделов в рамках "Фабрики проектного финансирования". Мощность завода по переработке масличных составит 1 200 тонн в сутки. Общая стоимость проекта превышает 17 миллиардов рублей, объем средств синдиката составляет 14,9 миллиарда рублей сроком на 12 лет. Проект предусматривает два этапа: создание маслопрессового производства и маслоэкстракционного цеха с собственной ТЭЦ, а также линий рафинации и фасовки. Экспортный потенциал проекта оценивается на уровне до 200 тысяч тонн готовой продукции подсолнечного масла и шрота (экстракционный остаток) в год, или свыше 9,5 миллиарда рублей. Основное направление экспорта – страны Азии. Первый этап завода планируется ввести в эксплуатацию в середине 2027 года. Для строительства завода будет приобретаться до 80% оборудования, произведенного в РФ, включая турбину. Это, как указывается в сообщении, снизит риски санкционного давления и задержки запуска завода. "Реализация проекта улучшит показатели экономики и социальной сферы Алтайского края: в рамках двух этапов предполагается создание до 400 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20241112/reklama-852754238.html

алтай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вэб, сбербанк, алтай, завод