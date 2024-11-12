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ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае - 12.11.2024, ПРАЙМ
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ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае
ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае - 12.11.2024, ПРАЙМ
ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае
Синдикат госкорпорации "ВЭБ.РФ" и "Сбера" направил первые средства в размере более 1,26 миллиарда рублей на строительство нового маслоэкстракционного завода в... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:00+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Синдикат госкорпорации "ВЭБ.РФ" и "Сбера" направил первые средства в размере более 1,26 миллиарда рублей на строительство нового маслоэкстракционного завода в Алтайском крае, сообщила пресс-служба госкорпорации развития. "Более 1,26 миллиарда рублей направлены на финансирование строительных работ, а также на закупку технологичного оборудования и паровых котлов, в т.ч. необходимых для строительства собственной ТЭЦ", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что "ВЭБ.РФ" и Сбербанк финансируют строительство нового завода группы компаний "Сигма" для производства продукции высоких переделов в рамках "Фабрики проектного финансирования". Мощность завода по переработке масличных составит 1 200 тонн в сутки. Общая стоимость проекта превышает 17 миллиардов рублей, объем средств синдиката составляет 14,9 миллиарда рублей сроком на 12 лет. Проект предусматривает два этапа: создание маслопрессового производства и маслоэкстракционного цеха с собственной ТЭЦ, а также линий рафинации и фасовки. Экспортный потенциал проекта оценивается на уровне до 200 тысяч тонн готовой продукции подсолнечного масла и шрота (экстракционный остаток) в год, или свыше 9,5 миллиарда рублей. Основное направление экспорта – страны Азии. Первый этап завода планируется ввести в эксплуатацию в середине 2027 года. Для строительства завода будет приобретаться до 80% оборудования, произведенного в РФ, включая турбину. Это, как указывается в сообщении, снизит риски санкционного давления и задержки запуска завода. "Реализация проекта улучшит показатели экономики и социальной сферы Алтайского края: в рамках двух этапов предполагается создание до 400 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.
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вэб, сбербанк, алтай, завод
ВЭБ, Сбербанк, АЛТАЙ, завод
11:00 12.11.2024
 
ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 миллиарда рублей на завод на Алтае

ВЭБ и "Сбер" выделили первые 1,3 млрд рублей на маслоэкстракционный завод в Алтайском крае

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Синдикат госкорпорации "ВЭБ.РФ" и "Сбера" направил первые средства в размере более 1,26 миллиарда рублей на строительство нового маслоэкстракционного завода в Алтайском крае, сообщила пресс-служба госкорпорации развития.
"Более 1,26 миллиарда рублей направлены на финансирование строительных работ, а также на закупку технологичного оборудования и паровых котлов, в т.ч. необходимых для строительства собственной ТЭЦ", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что "ВЭБ.РФ" и Сбербанк финансируют строительство нового завода группы компаний "Сигма" для производства продукции высоких переделов в рамках "Фабрики проектного финансирования". Мощность завода по переработке масличных составит 1 200 тонн в сутки. Общая стоимость проекта превышает 17 миллиардов рублей, объем средств синдиката составляет 14,9 миллиарда рублей сроком на 12 лет.
Проект предусматривает два этапа: создание маслопрессового производства и маслоэкстракционного цеха с собственной ТЭЦ, а также линий рафинации и фасовки. Экспортный потенциал проекта оценивается на уровне до 200 тысяч тонн готовой продукции подсолнечного масла и шрота (экстракционный остаток) в год, или свыше 9,5 миллиарда рублей. Основное направление экспорта – страны Азии.
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10:48
Первый этап завода планируется ввести в эксплуатацию в середине 2027 года. Для строительства завода будет приобретаться до 80% оборудования, произведенного в РФ, включая турбину. Это, как указывается в сообщении, снизит риски санкционного давления и задержки запуска завода.
"Реализация проекта улучшит показатели экономики и социальной сферы Алтайского края: в рамках двух этапов предполагается создание до 400 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.
 
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