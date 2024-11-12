https://1prime.ru/20241112/zelenskiy-852760028.html

"Куда подальше": на Украине раскрыли, чем Байден и Трамп удивят Зеленского

"Куда подальше": на Украине раскрыли, чем Байден и Трамп удивят Зеленского - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Куда подальше": на Украине раскрыли, чем Байден и Трамп удивят Зеленского

Действующий глава Белого дома Джо Байден и новый президент США Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы не создавать внутренний конфликт, считает | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T13:19+0300

2024-11-12T13:19+0300

2024-11-12T13:19+0300

политика

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден и новый президент США Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы не создавать внутренний конфликт, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в эфире своего канала на YouTube."Cкажут, все, мы заканчиваем, <…> это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой", — объяснил он.Соскин добавил, что Байден на самом деле не выделит обещанные Украине деньги, поскольку прекрасно понимает, что они будут разделены внутри киевской верхушки. Кроме того, решение Трампа о прекращении участия Штатов в конфликте обусловлено дефицитом американского бюджета.

https://1prime.ru/20241112/nato-852758961.html

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дональд трамп, джо байден, владимир зеленский