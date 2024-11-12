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"Куда подальше": на Украине раскрыли, чем Байден и Трамп удивят Зеленского
"Куда подальше": на Украине раскрыли, чем Байден и Трамп удивят Зеленского - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Куда подальше": на Украине раскрыли, чем Байден и Трамп удивят Зеленского
Действующий глава Белого дома Джо Байден и новый президент США Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы не создавать внутренний конфликт, считает | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T13:19+0300
2024-11-12T13:19+0300
2024-11-12T13:19+0300
политика
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден и новый президент США Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы не создавать внутренний конфликт, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в эфире своего канала на YouTube."Cкажут, все, мы заканчиваем, <…> это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой", — объяснил он.Соскин добавил, что Байден на самом деле не выделит обещанные Украине деньги, поскольку прекрасно понимает, что они будут разделены внутри киевской верхушки. Кроме того, решение Трампа о прекращении участия Штатов в конфликте обусловлено дефицитом американского бюджета.
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дональд трамп, джо байден, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский
"Куда подальше": на Украине раскрыли, чем Байден и Трамп удивят Зеленского
Соскин: Трамп и Байден планируют бросить Зеленского
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
Действующий глава Белого дома Джо Байден и новый президент США Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы не создавать внутренний конфликт, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в эфире своего канала
на YouTube.
"Cкажут, все, мы заканчиваем, <…> это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой", — объяснил он.
Соскин добавил, что Байден на самом деле не выделит обещанные Украине деньги, поскольку прекрасно понимает, что они будут разделены внутри киевской верхушки. Кроме того, решение Трампа о прекращении участия Штатов в конфликте обусловлено дефицитом американского бюджета.
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