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СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию

СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию - 12.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, столкнувшийся с осуждением из-за поездки в Россию, а затем обратился в правоохранительные органы из-за угрозы... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:56+0300

2024-11-12T16:56+0300

2024-11-12T16:56+0300

европарламент

любош блага

россия

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БРАТИСЛАВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, столкнувшийся с осуждением из-за поездки в Россию, а затем обратился в правоохранительные органы из-за угрозы собственной безопасности, передает издание Aktuality. Блага побывал в Москве в середине октября текущего года в связи с 80-летием МГИМО, где выступил с лекцией. В ходе своего визита евродепутат выступил с лекцией, в которой поблагодарил Россию за спасение страны от фашизма. "Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. Государство ему поэтому назначило охрану", - следует из заявления издания. Ранее депутат утверждал, что столкнулся с большим количеством осуждений из-за визита в Россию.

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европарламент, любош блага, россия