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СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию - 12.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию
СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, столкнувшийся с осуждением из-за поездки в Россию, а затем обратился в правоохранительные органы из-за угрозы... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:56+0300
2024-11-12T16:56+0300
европарламент
любош блага
россия
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БРАТИСЛАВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, столкнувшийся с осуждением из-за поездки в Россию, а затем обратился в правоохранительные органы из-за угрозы собственной безопасности, передает издание Aktuality. Блага побывал в Москве в середине октября текущего года в связи с 80-летием МГИМО, где выступил с лекцией. В ходе своего визита евродепутат выступил с лекцией, в которой поблагодарил Россию за спасение страны от фашизма. "Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. Государство ему поэтому назначило охрану", - следует из заявления издания. Ранее депутат утверждал, что столкнулся с большим количеством осуждений из-за визита в Россию.
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европарламент, любош блага, россия
Европарламент, Любош Блага, РОССИЯ
16:56 12.11.2024
 
СМИ: евродепутат опасается за свою жизнь из-за визита в Россию

Aktuality: посетивший РФ евродепутат обратился в полицию из-за опасений за свою жизнь

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, столкнувшийся с осуждением из-за поездки в Россию, а затем обратился в правоохранительные органы из-за угрозы собственной безопасности, передает издание Aktuality.
Блага побывал в Москве в середине октября текущего года в связи с 80-летием МГИМО, где выступил с лекцией. В ходе своего визита евродепутат выступил с лекцией, в которой поблагодарил Россию за спасение страны от фашизма.
"Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. Государство ему поэтому назначило охрану", - следует из заявления издания.
Ранее депутат утверждал, что столкнулся с большим количеством осуждений из-за визита в Россию.
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ЕвропарламентЛюбош БлагаРОССИЯ
 
 
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