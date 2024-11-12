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Биржевая цена золота опустилась ниже 2600 долларов за тройскую унцию - 12.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241112/zoloto-852758567.html
Биржевая цена золота опустилась ниже 2600 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена золота опустилась ниже 2600 долларов за тройскую унцию - 12.11.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена золота опустилась ниже 2600 долларов за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на золото во вторник продолжает снижение, цена опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию - впервые с 20 сентября, показатель уже на 7% | 12.11.2024, ПРАЙМ
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2024-11-12T12:32+0300
экономика
золото
цена
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото во вторник продолжает снижение, цена опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию - впервые с 20 сентября, показатель уже на 7% ниже исторического рекорда, следует из данных торгов. По состоянию на 12.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 18,4 доллара, или на 0,7%, - до 2 599,3 доллара за тройскую унцию, показатель опустился ниже отметки в 2 600 долларов - впервые с 20 сентября. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,95%, до 30,323 доллара за унцию. Цена на золото опускается третью торговую сессию подряд, с начала ноября золото подешевело уже почти на 5,5%, тогда как в октябре стоимость достигла исторического рекорда в 2 801,8 доллара. Цена драгоценного металла росла непрерывно каждый месяц с марта по октябрь. Золото как актив-убежище дешевеет после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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золото, цена
Экономика, золото, цена
12:32 12.11.2024
 
Биржевая цена золота опустилась ниже 2600 долларов за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 2600 долларов за тройскую унцию

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото во вторник продолжает снижение, цена опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию - впервые с 20 сентября, показатель уже на 7% ниже исторического рекорда, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 18,4 доллара, или на 0,7%, - до 2 599,3 доллара за тройскую унцию, показатель опустился ниже отметки в 2 600 долларов - впервые с 20 сентября. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,95%, до 30,323 доллара за унцию.
Цена на золото опускается третью торговую сессию подряд, с начала ноября золото подешевело уже почти на 5,5%, тогда как в октябре стоимость достигла исторического рекорда в 2 801,8 доллара.
Цена драгоценного металла росла непрерывно каждый месяц с марта по октябрь.
Золото как актив-убежище дешевеет после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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