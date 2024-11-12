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Биржевая цена на золото снижается третий день подряд
Биржевая цена на золото снижается третий день подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото снижается третий день подряд
Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:30+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,3 доллара, или на 0,05%, - до 2 616,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63%, до 30,805 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня золото подешевело более чем на 3%, а во вторник его стоимость впервые с конца сентября опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию. На этой неделе трейдеры будут оценивать американскую макростатистику, которая может повлиять на динамику стоимости драгоценного металла. Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, данные будут опубликованы в среду. Кроме того, в пятницу станут известны данные о розничных продажах в стране, которые, как ожидается, в октябре выросли на 0,3% к сентябрю.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа Comex
Биржевая цена на золото снижается третий день подряд
Биржевая цена на золото снизилась до 2616,4 доллара за тройскую унцию
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,3 доллара, или на 0,05%, - до 2 616,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63%, до 30,805 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня золото подешевело более чем на 3%, а во вторник его стоимость впервые с конца сентября опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию.
На этой неделе трейдеры будут оценивать американскую макростатистику, которая может повлиять на динамику стоимости драгоценного металла. Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, данные будут опубликованы в среду.
Кроме того, в пятницу станут известны данные о розничных продажах в стране, которые, как ожидается, в октябре выросли на 0,3% к сентябрю.
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