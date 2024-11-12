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Биржевая цена на золото снижается третий день подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241112/zoloto-852775191.html
Биржевая цена на золото снижается третий день подряд
Биржевая цена на золото снижается третий день подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото снижается третий день подряд
Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:30+0300
2024-11-12T18:30+0300
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,3 доллара, или на 0,05%, - до 2 616,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63%, до 30,805 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня золото подешевело более чем на 3%, а во вторник его стоимость впервые с конца сентября опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию. На этой неделе трейдеры будут оценивать американскую макростатистику, которая может повлиять на динамику стоимости драгоценного металла. Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, данные будут опубликованы в среду. Кроме того, в пятницу станут известны данные о розничных продажах в стране, которые, как ожидается, в октябре выросли на 0,3% к сентябрю.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа Comex
18:30 12.11.2024
 
Биржевая цена на золото снижается третий день подряд

Биржевая цена на золото снизилась до 2616,4 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,3 доллара, или на 0,05%, - до 2 616,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63%, до 30,805 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня золото подешевело более чем на 3%, а во вторник его стоимость впервые с конца сентября опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию.
На этой неделе трейдеры будут оценивать американскую макростатистику, которая может повлиять на динамику стоимости драгоценного металла. Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, данные будут опубликованы в среду.
Кроме того, в пятницу станут известны данные о розничных продажах в стране, которые, как ожидается, в октябре выросли на 0,3% к сентябрю.
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