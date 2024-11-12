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Биржевая цена на золото снижается третий день подряд

Биржевая цена на золото снижается третий день подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото снижается третий день подряд

Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T18:30+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,3 доллара, или на 0,05%, - до 2 616,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63%, до 30,805 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня золото подешевело более чем на 3%, а во вторник его стоимость впервые с конца сентября опустилась ниже 2 600 долларов за тройскую унцию. На этой неделе трейдеры будут оценивать американскую макростатистику, которая может повлиять на динамику стоимости драгоценного металла. Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, данные будут опубликованы в среду. Кроме того, в пятницу станут известны данные о розничных продажах в стране, которые, как ожидается, в октябре выросли на 0,3% к сентябрю.

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