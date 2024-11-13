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В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 100 миллионов рублей

В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 100 миллионов рублей - 13.11.2024, ПРАЙМ

В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 100 миллионов рублей

Московский предприниматель украл из государственного бюджета более 100 миллионов рублей с помощью "Пушкинских карт", рассказала представитель МВД России Ирина... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T10:46+0300

2024-11-13T10:46+0300

2024-11-13T10:46+0300

мошенничество

пушкинская карта

кража

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московский предприниматель украл из государственного бюджета более 100 миллионов рублей с помощью "Пушкинских карт", рассказала представитель МВД России Ирина Волк. "География противодействия мошенничествам с использованием "Пушкинских карт" неуклонно расширяется ... Мои коллеги… задержали столичного предпринимателя", - объяснила Волк в своем Telegram-канале. Установлено, что злоумышленник занимался организацией культурных мероприятий, а также совместно с соучастниками проводил на различных площадках спектакли, посещение которых могло быть оплачено "Пушкинской картой". Аферисты через Интернет находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах целевых денег, но на мероприятия не ходили. "Таким образом, средства, которые были предусмотрены государственной программой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались. В результате Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу.

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пушкинская карта, кража