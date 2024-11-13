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В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 100 миллионов рублей
В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 100 миллионов рублей - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 100 миллионов рублей
Московский предприниматель украл из государственного бюджета более 100 миллионов рублей с помощью "Пушкинских карт", рассказала представитель МВД России Ирина... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:46+0300
2024-11-13T10:46+0300
2024-11-13T10:46+0300
мошенничество
пушкинская карта
кража
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московский предприниматель украл из государственного бюджета более 100 миллионов рублей с помощью "Пушкинских карт", рассказала представитель МВД России Ирина Волк. "География противодействия мошенничествам с использованием "Пушкинских карт" неуклонно расширяется ... Мои коллеги… задержали столичного предпринимателя", - объяснила Волк в своем Telegram-канале. Установлено, что злоумышленник занимался организацией культурных мероприятий, а также совместно с соучастниками проводил на различных площадках спектакли, посещение которых могло быть оплачено "Пушкинской картой". Аферисты через Интернет находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах целевых денег, но на мероприятия не ходили. "Таким образом, средства, которые были предусмотрены государственной программой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались. В результате Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу.
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пушкинская карта, кража
Мошенничество, Пушкинская карта, кража
В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 100 миллионов рублей
Волк: предприниматель украл из госбюджета более 100 млн рублей через "Пушкинские карты"
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московский предприниматель украл из государственного бюджета более 100 миллионов рублей с помощью "Пушкинских карт", рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
"География противодействия мошенничествам с использованием "Пушкинских карт" неуклонно расширяется ... Мои коллеги… задержали столичного предпринимателя", - объяснила Волк в своем Telegram-канале.
Установлено, что злоумышленник занимался организацией культурных мероприятий, а также совместно с соучастниками проводил на различных площадках спектакли, посещение которых могло быть оплачено "Пушкинской картой". Аферисты через Интернет находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах целевых денег, но на мероприятия не ходили.
"Таким образом, средства, которые были предусмотрены государственной программой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались. В результате Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей", - добавила Волк.
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Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу.