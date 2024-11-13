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Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию
Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию - 13.11.2024, ПРАЙМ
Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию
Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:04+0300
2024-11-13T15:04+0300
белоруссия
агропродукция
россия
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает Россельхознадзор. "По результатам двустороннего сотрудничества между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 12 ноября возобновлены поставки в Белоруссию продукции ряда российских предприятий", - говорится в сообщении. В Россельхознадзоре уточнили, что возобновлены поставки готовой мясной продукции, произведенной предприятием из Московской области, продукции переработки куриных яиц, изготовленной организацией из Белгородской области, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, выработанных компаниями из Орловской и Воронежской областей.
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белоруссия, агропродукция, россия
БЕЛОРУССИЯ, агропродукция, РОССИЯ
15:04 13.11.2024
 
Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию

Россельхознадзор: возобновлены поставки агропродукции ряда предприятий из РФ в Белоруссию

© РИА Новости . Виктор Драчев | Перейти в медиабанкБелоруссия флаг
Белоруссия флаг - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Виктор Драчев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает Россельхознадзор.
"По результатам двустороннего сотрудничества между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 12 ноября возобновлены поставки в Белоруссию продукции ряда российских предприятий", - говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре уточнили, что возобновлены поставки готовой мясной продукции, произведенной предприятием из Московской области, продукции переработки куриных яиц, изготовленной организацией из Белгородской области, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, выработанных компаниями из Орловской и Воронежской областей.
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