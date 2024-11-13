https://1prime.ru/20241113/agroproduktsiya-852793579.html

Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию

Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию - 13.11.2024, ПРАЙМ

Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию

Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:04+0300

2024-11-13T15:04+0300

2024-11-13T15:04+0300

белоруссия

агропродукция

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83744/23/837442361_0:322:2975:1995_1920x0_80_0_0_1130e6e6c3f2c87f5cb5a16a03208abc.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает Россельхознадзор. "По результатам двустороннего сотрудничества между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 12 ноября возобновлены поставки в Белоруссию продукции ряда российских предприятий", - говорится в сообщении. В Россельхознадзоре уточнили, что возобновлены поставки готовой мясной продукции, произведенной предприятием из Московской области, продукции переработки куриных яиц, изготовленной организацией из Белгородской области, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, выработанных компаниями из Орловской и Воронежской областей.

https://1prime.ru/20241113/benzin-852791942.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, агропродукция, россия