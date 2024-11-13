https://1prime.ru/20241113/agroproduktsiya-852793579.html
Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию
Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию - 13.11.2024, ПРАЙМ
Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию
Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:04+0300
2024-11-13T15:04+0300
2024-11-13T15:04+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает Россельхознадзор. "По результатам двустороннего сотрудничества между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 12 ноября возобновлены поставки в Белоруссию продукции ряда российских предприятий", - говорится в сообщении. В Россельхознадзоре уточнили, что возобновлены поставки готовой мясной продукции, произведенной предприятием из Московской области, продукции переработки куриных яиц, изготовленной организацией из Белгородской области, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, выработанных компаниями из Орловской и Воронежской областей.
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белоруссия, агропродукция, россия
БЕЛОРУССИЯ, агропродукция, РОССИЯ
Россия возобновила поставки агропродукции в Белоруссию
Россельхознадзор: возобновлены поставки агропродукции ряда предприятий из РФ в Белоруссию
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Возобновлены поставки продукции ряда предприятий из России в Белоруссию по результатам двустороннего сотрудничества между регулирующими органами, сообщает Россельхознадзор.
"По результатам двустороннего сотрудничества между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 12 ноября возобновлены поставки в Белоруссию продукции ряда российских предприятий", - говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре уточнили, что возобновлены поставки готовой мясной продукции, произведенной предприятием из Московской области, продукции переработки куриных яиц, изготовленной организацией из Белгородской области, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, выработанных компаниями из Орловской и Воронежской областей.
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