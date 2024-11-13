Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241113/aktivy-852783096.html
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России
Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:59+0300
2024-11-13T10:05+0300
ikea
земельные участки
https://cdnn.1prime.ru/img/83302/41/833024145_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_10c78de3b26818d5cad6fd997e694b2b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО "Марс", сообщил "Коммерсант".Авторы статьи уточнили, что владельцем компании выступает Марта Селиверстова, занимавшая с февраля по сентябрь 2024 года должность финансового директора холдинга "Объединенные пивоварни", созданного на базе нидерландской Heineken в 2023 году.Ранее земли числились на балансе "Ингка Сентерс Рус Проперти Е", "Ингка Сентерс Рус Проперти С" и "Ингка Рус II", подчеркнули в издании.Эксперты оценили стоимость всех проданных активов в 630–750 миллионов рублей, однако их кадастровая стоимость превышает 1,6 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20241113/fas-852782841.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83302/41/833024145_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_691c5b4526af5082ea19675eec5011a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ikea, земельные участки
IKEA, земельные участки
09:59 13.11.2024 (обновлено: 10:05 13.11.2024)
 
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России

"Ъ": владелец IKEA продал более 80 гектаров земельных активов в России

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОткрытие самого большого магазина IKEA в городском формате
Открытие самого большого магазина IKEA в городском формате - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО "Марс", сообщил "Коммерсант".
Авторы статьи уточнили, что владельцем компании выступает Марта Селиверстова, занимавшая с февраля по сентябрь 2024 года должность финансового директора холдинга "Объединенные пивоварни", созданного на базе нидерландской Heineken в 2023 году.
Ранее земли числились на балансе "Ингка Сентерс Рус Проперти Е", "Ингка Сентерс Рус Проперти С" и "Ингка Рус II", подчеркнули в издании.
Эксперты оценили стоимость всех проданных активов в 630–750 миллионов рублей, однако их кадастровая стоимость превышает 1,6 миллиарда рублей.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке
09:52
 
IKEAземельные участки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала