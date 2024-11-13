https://1prime.ru/20241113/aktivy-852783096.html
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России
Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:59+0300
2024-11-13T09:59+0300
2024-11-13T10:05+0300
ikea
земельные участки
https://cdnn.1prime.ru/img/83302/41/833024145_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_10c78de3b26818d5cad6fd997e694b2b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО "Марс", сообщил "Коммерсант".Авторы статьи уточнили, что владельцем компании выступает Марта Селиверстова, занимавшая с февраля по сентябрь 2024 года должность финансового директора холдинга "Объединенные пивоварни", созданного на базе нидерландской Heineken в 2023 году.Ранее земли числились на балансе "Ингка Сентерс Рус Проперти Е", "Ингка Сентерс Рус Проперти С" и "Ингка Рус II", подчеркнули в издании.Эксперты оценили стоимость всех проданных активов в 630–750 миллионов рублей, однако их кадастровая стоимость превышает 1,6 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20241113/fas-852782841.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83302/41/833024145_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_691c5b4526af5082ea19675eec5011a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ikea, земельные участки
"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России
"Ъ": владелец IKEA продал более 80 гектаров земельных активов в России
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО "Марс", сообщил "Коммерсант"
.
Авторы статьи уточнили, что владельцем компании выступает Марта Селиверстова, занимавшая с февраля по сентябрь 2024 года должность финансового директора холдинга "Объединенные пивоварни", созданного на базе нидерландской Heineken в 2023 году.
Ранее земли числились на балансе "Ингка Сентерс Рус Проперти Е", "Ингка Сентерс Рус Проперти С" и "Ингка Рус II", подчеркнули в издании.
Эксперты оценили стоимость всех проданных активов в 630–750 миллионов рублей, однако их кадастровая стоимость превышает 1,6 миллиарда рублей.
ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке