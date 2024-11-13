https://1prime.ru/20241113/aktivy-852783096.html

"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России

"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Ъ": владелец IKEA продал земельные активы в России

Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T09:59+0300

2024-11-13T09:59+0300

2024-11-13T10:05+0300

ikea

земельные участки

https://cdnn.1prime.ru/img/83302/41/833024145_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_10c78de3b26818d5cad6fd997e694b2b.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Шведская корпорация Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях АО "Марс", сообщил "Коммерсант".Авторы статьи уточнили, что владельцем компании выступает Марта Селиверстова, занимавшая с февраля по сентябрь 2024 года должность финансового директора холдинга "Объединенные пивоварни", созданного на базе нидерландской Heineken в 2023 году.Ранее земли числились на балансе "Ингка Сентерс Рус Проперти Е", "Ингка Сентерс Рус Проперти С" и "Ингка Рус II", подчеркнули в издании.Эксперты оценили стоимость всех проданных активов в 630–750 миллионов рублей, однако их кадастровая стоимость превышает 1,6 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241113/fas-852782841.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ikea, земельные участки