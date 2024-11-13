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Греф назвал ожидаемый объем рынка токенизированных активов к 2030 году

Греф назвал ожидаемый объем рынка токенизированных активов к 2030 году - 13.11.2024, ПРАЙМ

Греф назвал ожидаемый объем рынка токенизированных активов к 2030 году

Мировой рынок токенизированных активов к 2030 году достигнет примерно 16 триллионов долларов, спрогнозировал председатель правления Сбербанка Герман Греф. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T11:48+0300

2024-11-13T11:48+0300

2024-11-13T11:48+0300

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок токенизированных активов к 2030 году достигнет примерно 16 триллионов долларов, спрогнозировал председатель правления Сбербанка Герман Греф. "И по нашим оценкам, мировой токенизированный рынок до 2030 года достигнет примерно 16 триллионов долларов. Это, конечно, большая возможность для бизнеса, в первую очередь для финансовых институтов", - сказал он на FI Day Blockchain. "И я думаю, что эта технология в России, с учетом тех законодательных инициатив, которые были реализованы в этом году, она тоже придет к тому, что активы будут набирать огромную популярность. На сегодняшний день мы видим 11 операторов информационных систем, более 600 выпусков было сделано за последние 2 года, и 200 тысяч пользователей, 450 миллиардов рублей было цифровых финансовых активов", - добавил Греф. Глава Сбербанка ожидает, что в следующем году активность на этом рынке будет значительно более высокой. Он видит огромные возможности как в публичных блокчейнах, так и возможности в дальнейшей токенизации и создании цифровых финансовых активов.

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россия, цфа, герман греф