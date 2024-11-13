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Техническая пауза на подъеме - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Техническая пауза на подъеме
Техническая пауза на подъеме - 13.11.2024, ПРАЙМ
Техническая пауза на подъеме
Индекс Мосбиржи пошел в откат из-под важного сопротивления 2800 п., но это не вызывает удивления и не страшит. Техническая коррекция рассматривается в рамках... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:38+0300
2024-11-13T09:38+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
югк
ростелеком
курсы валют
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пошел в откат из-под важного сопротивления 2800 п., но это не вызывает удивления и не страшит. Техническая коррекция рассматривается в рамках восходящей среднесрочной формации, и после снятия перекупленности бенчмарк может пойти на пробой 2800 п. с перспективой выхода на максимумы осени, к 2900 п.Сильнее рынка — акции золотодобытчика ЮГК (+11,8%). Ралли вызвано разрешением Ростехнадзора на возобновление работы рудников корпорации. Локальный рост акций может быть продолжен, а на годовом треке апсайд к 1,1 руб., или +63% от текущих 0,67.Слабее рынка — акции Ростелекома (-5,5%). Обвал акций связан со слабой отчетностью — корпорация показала убыток за III квартал против чистой прибыли в прежние периоды. Акции резко упали к 64 руб., и по инерции сегодня курс может быть еще ниже.Рубль монотонно восстанавливается: юань подешевел до 13,5, а евро упал ниже 104,3. Правда, доллар опять по нулям на фоне сильной динамики "американца" на глобальном валютном рынке после победы Трампа. По нашим оценкам, коррекция инвалют против рубля не окончена, технически еще -2% вполне допустимо.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, югк, ростелеком, курсы валют
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, ЮГК, Ростелеком, Курсы валют
09:38 13.11.2024
 

Техническая пауза на подъеме

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пошел в откат из-под важного сопротивления 2800 п., но это не вызывает удивления и не страшит. Техническая коррекция рассматривается в рамках восходящей среднесрочной формации, и после снятия перекупленности бенчмарк может пойти на пробой 2800 п. с перспективой выхода на максимумы осени, к 2900 п.
Сильнее рынка — акции золотодобытчика ЮГК (+11,8%). Ралли вызвано разрешением Ростехнадзора на возобновление работы рудников корпорации. Локальный рост акций может быть продолжен, а на годовом треке апсайд к 1,1 руб., или +63% от текущих 0,67.
Слабее рынка — акции Ростелекома (-5,5%). Обвал акций связан со слабой отчетностью — корпорация показала убыток за III квартал против чистой прибыли в прежние периоды. Акции резко упали к 64 руб., и по инерции сегодня курс может быть еще ниже.
Рубль монотонно восстанавливается: юань подешевел до 13,5, а евро упал ниже 104,3. Правда, доллар опять по нулям на фоне сильной динамики "американца" на глобальном валютном рынке после победы Трампа. По нашим оценкам, коррекция инвалют против рубля не окончена, технически еще -2% вполне допустимо.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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