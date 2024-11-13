Техническая пауза на подъеме

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пошел в откат из-под важного сопротивления 2800 п., но это не вызывает удивления и не страшит. Техническая коррекция рассматривается в рамках восходящей среднесрочной формации, и после снятия перекупленности бенчмарк может пойти на пробой 2800 п. с перспективой выхода на максимумы осени, к 2900 п.Сильнее рынка — акции золотодобытчика ЮГК (+11,8%). Ралли вызвано разрешением Ростехнадзора на возобновление работы рудников корпорации. Локальный рост акций может быть продолжен, а на годовом треке апсайд к 1,1 руб., или +63% от текущих 0,67.Слабее рынка — акции Ростелекома (-5,5%). Обвал акций связан со слабой отчетностью — корпорация показала убыток за III квартал против чистой прибыли в прежние периоды. Акции резко упали к 64 руб., и по инерции сегодня курс может быть еще ниже.Рубль монотонно восстанавливается: юань подешевел до 13,5, а евро упал ниже 104,3. Правда, доллар опять по нулям на фоне сильной динамики "американца" на глобальном валютном рынке после победы Трампа. По нашим оценкам, коррекция инвалют против рубля не окончена, технически еще -2% вполне допустимо.
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пошел в откат из-под важного сопротивления 2800 п., но это не вызывает удивления и не страшит. Техническая коррекция рассматривается в рамках восходящей среднесрочной формации, и после снятия перекупленности бенчмарк может пойти на пробой 2800 п. с перспективой выхода на максимумы осени, к 2900 п.
Сильнее рынка — акции золотодобытчика ЮГК (+11,8%). Ралли вызвано разрешением Ростехнадзора на возобновление работы рудников корпорации. Локальный рост акций может быть продолжен, а на годовом треке апсайд к 1,1 руб., или +63% от текущих 0,67.
Слабее рынка — акции Ростелекома (-5,5%). Обвал акций связан со слабой отчетностью — корпорация показала убыток за III квартал против чистой прибыли в прежние периоды. Акции резко упали к 64 руб., и по инерции сегодня курс может быть еще ниже.
Рубль монотонно восстанавливается: юань подешевел до 13,5, а евро упал ниже 104,3. Правда, доллар опять по нулям на фоне сильной динамики "американца" на глобальном валютном рынке после победы Трампа. По нашим оценкам, коррекция инвалют против рубля не окончена, технически еще -2% вполне допустимо.
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