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Объем производства агропромышленного комплекса в РФ вырос на 1,8 процента

Объем производства агропромышленного комплекса в РФ вырос на 1,8 процента - 13.11.2024, ПРАЙМ

Объем производства агропромышленного комплекса в РФ вырос на 1,8 процента

Объем производства агропромышленного комплекса России за девять месяцев этого года вырос на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:33+0300

2024-11-13T19:33+0300

2024-11-13T19:33+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Объем производства агропромышленного комплекса России за девять месяцев этого года вырос на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. "В 2024 году производство продукции АПК сохраняет стабильную положительную динамику – за девять месяцев текущего года объем увеличился на 1,8%. Растут показатели в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности", - говорится в сообщении. По данным министерства, производство скота и птицы увеличилось на 3,2%, сырого молока – на 0,7%, сахара - на 13,4%, растительных масел – на 8,1%, сыров – на 6,8%, кондитерских изделий – на 5%, обработанного молока – на 5%, муки – на 3,7%, мяса и субпродуктов - на 3,5%. При этом общий рост производства пищевых продуктов в январе – сентябре составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а напитков – 9,8%, говорится в сообщении. Несмотря на погодные аномалии текущего года, министерство ожидает достойные результаты в растениеводстве - не ниже среднемноголетних значений. А объемы производства зерна, масличных, сахарной свеклы полностью закрывают внутренние потребности страны, добавили в ведомстве. "Также будет собрано около 1,7 млн тонн плодов и ягод, что на 13% выше среднего показателя за последние 5 лет (1,5 млн тонн), в том числе урожай яблок составит порядка 1,6 млн тонн", - говорится в сообщении. В планах министерства также получить около 7,3 миллиона тонн картофеля в организованном секторе, что соответствует среднему уровню за последние пять лет, и порядка 7,4 миллиона тонн овощей. При этом по овощам закрытого грунта Минсельхоз ожидает рекордные показатели – более 1,6 миллиона тонн. Эти объемы с учетом планируемого расширения поставок из дружественных стран позволят полностью обеспечить российский рынок картофелем и овощной продукцией, заверили в ведомстве.

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