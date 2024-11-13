https://1prime.ru/20241113/aviakompanii-852791274.html

СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг

СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг - 13.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг

Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:02+0300

2024-11-13T14:02+0300

2024-11-13T14:02+0300

экономика

россия

авиакомпании

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва сертификатов эксплуатанта, сообщают "Известия".Согласно изданию, санкции, введенные в 2022 году, привели к прекращению выплат по лизингу, и российские компании смогут погасить эти долги лишь в 2025 году. Однако, с 2023 года на эти суммы будет взиматься повышенный налог на прибыль в размере 25%.Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов сообщил в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о возникающих проблемах. Кроме того, сообщалось, что рынок опасается банкротства некоторых перевозчиков и подмены авиапарка в пользу крупных игроков.В России более 30 авиакомпаний осуществляют пассажирские перевозки, однако только несколько из них смогли купить арендованные самолеты за счет Фонда национального благосостояния, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241111/rosaviatsiya-852746647.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиакомпании