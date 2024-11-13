https://1prime.ru/20241113/aviakompanii-852791274.html
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг
Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:02+0300
2024-11-13T14:02+0300
2024-11-13T14:02+0300
экономика
россия
авиакомпании
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва сертификатов эксплуатанта, сообщают "Известия".Согласно изданию, санкции, введенные в 2022 году, привели к прекращению выплат по лизингу, и российские компании смогут погасить эти долги лишь в 2025 году. Однако, с 2023 года на эти суммы будет взиматься повышенный налог на прибыль в размере 25%.Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов сообщил в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о возникающих проблемах. Кроме того, сообщалось, что рынок опасается банкротства некоторых перевозчиков и подмены авиапарка в пользу крупных игроков.В России более 30 авиакомпаний осуществляют пассажирские перевозки, однако только несколько из них смогли купить арендованные самолеты за счет Фонда национального благосостояния, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241111/rosaviatsiya-852746647.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авиакомпании
Экономика, РОССИЯ, авиакомпании
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг
"Известия": авиакомпании заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва сертификатов эксплуатанта, сообщают
"Известия".
Согласно изданию, санкции, введенные в 2022 году, привели к прекращению выплат по лизингу, и российские компании смогут погасить эти долги лишь в 2025 году. Однако, с 2023 года на эти суммы будет взиматься повышенный налог на прибыль в размере 25%.
Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов сообщил в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о возникающих проблемах. Кроме того, сообщалось, что рынок опасается банкротства некоторых перевозчиков и подмены авиапарка в пользу крупных игроков.
В России более 30 авиакомпаний осуществляют пассажирские перевозки, однако только несколько из них смогли купить арендованные самолеты за счет Фонда национального благосостояния, заключили в издании.
Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль авиакомпаний