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СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/aviakompanii-852791274.html
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг
Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:02+0300
2024-11-13T14:02+0300
экономика
россия
авиакомпании
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва сертификатов эксплуатанта, сообщают "Известия".Согласно изданию, санкции, введенные в 2022 году, привели к прекращению выплат по лизингу, и российские компании смогут погасить эти долги лишь в 2025 году. Однако, с 2023 года на эти суммы будет взиматься повышенный налог на прибыль в размере 25%.Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов сообщил в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о возникающих проблемах. Кроме того, сообщалось, что рынок опасается банкротства некоторых перевозчиков и подмены авиапарка в пользу крупных игроков.В России более 30 авиакомпаний осуществляют пассажирские перевозки, однако только несколько из них смогли купить арендованные самолеты за счет Фонда национального благосостояния, заключили в издании.
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россия, авиакомпании
Экономика, РОССИЯ, авиакомпании
14:02 13.11.2024
 
СМИ: авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг

"Известия": авиакомпании заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании выразили обеспокоенность из-за накопившихся задолженностей по лизингу иностранных самолетов, их финансовой ситуации и возможного отзыва сертификатов эксплуатанта, сообщают "Известия".
Согласно изданию, санкции, введенные в 2022 году, привели к прекращению выплат по лизингу, и российские компании смогут погасить эти долги лишь в 2025 году. Однако, с 2023 года на эти суммы будет взиматься повышенный налог на прибыль в размере 25%.
Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов сообщил в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о возникающих проблемах. Кроме того, сообщалось, что рынок опасается банкротства некоторых перевозчиков и подмены авиапарка в пользу крупных игроков.
В России более 30 авиакомпаний осуществляют пассажирские перевозки, однако только несколько из них смогли купить арендованные самолеты за счет Фонда национального благосостояния, заключили в издании.
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль авиакомпаний
11 ноября, 19:53
 
ЭкономикаРОССИЯавиакомпании
 
 
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