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Суд признал банкротом "королеву марафонов" Блиновскую - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Суд признал банкротом "королеву марафонов" Блиновскую
Суд признал банкротом "королеву марафонов" Блиновскую - 13.11.2024, ПРАЙМ
Суд признал банкротом "королеву марафонов" Блиновскую
Арбитражный суд Москвы признал "королеву марафонов" Елену Блиновскую банкротом, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:44+0300
2024-11-13T10:53+0300
елена блиновская
суд
банкротство
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал "королеву марафонов" Елену Блиновскую банкротом, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", - подчеркнул судья Валерий Марасанов, оглашая результативную часть решения.Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере, превышающем 900 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств.Банкротом могут признать и мужа "королевы марафонов" Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка. На данный момент дело по пособничеству Елене Блиновской приостановлено в связи с его службой в зоне СВО.
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елена блиновская, суд, банкротство
Елена Блиновская, суд, банкротство
10:44 13.11.2024 (обновлено: 10:53 13.11.2024)
 
Суд признал банкротом "королеву марафонов" Блиновскую

Суд в Москве признал банкротом Блиновскую и открыл процедуру реализации ее имущества

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал "королеву марафонов" Елену Блиновскую банкротом, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", - подчеркнул судья Валерий Марасанов, оглашая результативную часть решения.
Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере, превышающем 900 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств.
Банкротом могут признать и мужа "королевы марафонов" Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка. На данный момент дело по пособничеству Елене Блиновской приостановлено в связи с его службой в зоне СВО.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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10:21
 
Елена Блиновскаясудбанкротство
 
 
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