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Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше
Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше - 13.11.2024, ПРАЙМ
Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше
Открытие в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является попыткой сдержать военный потенциал РФ, заявил пресс-секретарь российского президента | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:15+0300
2024-11-13T12:15+0300
2024-11-13T12:15+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Открытие в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является попыткой сдержать военный потенциал РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Сообщается, что база ПРО США Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. На торжественной церемонии открытия будут присутствовать американские представители и высокопоставленные лица Польши."Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к размещению базы.Пресс-секретарь президента России также предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, необходимые для обеспечения паритета.
https://1prime.ru/20241113/peskov-852787717.html
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дмитрий песков, польша, про, сша
Дмитрий Песков, ПОЛЬША, ПРО, США
Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше
Песков: открытие в Польше базы ПРО США ведет к принятию соответствующих мер
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Открытие в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является попыткой сдержать военный потенциал РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сообщается, что база ПРО США Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. На торжественной церемонии открытия будут присутствовать американские представители и высокопоставленные лица Польши.
"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к размещению базы.
Пресс-секретарь президента России также предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, необходимые для обеспечения паритета.
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