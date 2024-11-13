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Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше
Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше - 13.11.2024, ПРАЙМ
Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше
Открытие в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является попыткой сдержать военный потенциал РФ, заявил пресс-секретарь российского президента | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:15+0300
2024-11-13T12:15+0300
дмитрий песков
польша
про
сша
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Открытие в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является попыткой сдержать военный потенциал РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Сообщается, что база ПРО США Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. На торжественной церемонии открытия будут присутствовать американские представители и высокопоставленные лица Польши."Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к размещению базы.Пресс-секретарь президента России также предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, необходимые для обеспечения паритета.
https://1prime.ru/20241113/peskov-852787717.html
польша
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дмитрий песков, польша, про, сша
Дмитрий Песков, ПОЛЬША, ПРО, США
12:15 13.11.2024
 
Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше

Песков: открытие в Польше базы ПРО США ведет к принятию соответствующих мер

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Открытие в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является попыткой сдержать военный потенциал РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сообщается, что база ПРО США Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. На торжественной церемонии открытия будут присутствовать американские представители и высокопоставленные лица Польши.
"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к размещению базы.
Пресс-секретарь президента России также предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, необходимые для обеспечения паритета.
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Дмитрий ПесковПОЛЬШАПРОСША
 
 
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