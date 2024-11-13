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База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда - 13.11.2024, ПРАЙМ
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База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда
База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда - 13.11.2024, ПРАЙМ
База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда
Американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:59+0300
2024-11-13T15:59+0300
вооружения
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ВАРШАВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.По словам польского президента, ПРО Aegis изначально должна была защитить польское государство от возможных ударов со стороны Ирана."Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана", - отметил он.Тем не менее, на данный момент главная цель базы - противостоять России, резюмировал он в рамках церемонии открытия.Ранее пресс-секретарь президента России также предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, необходимые для обеспечения паритета.
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польша, сша, россия
Вооружения, ПОЛЬША, США, РОССИЯ
15:59 13.11.2024
 
База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда

Дуда: американская база ПРО в Польше направлена против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
По словам польского президента, ПРО Aegis изначально должна была защитить польское государство от возможных ударов со стороны Ирана.
"Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана", - отметил он.
Тем не менее, на данный момент главная цель базы - противостоять России, резюмировал он в рамках церемонии открытия.
Ранее пресс-секретарь президента России также предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, необходимые для обеспечения паритета.
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12:15
 
ВооруженияПОЛЬШАСШАРОССИЯ
 
 
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