https://1prime.ru/20241113/baza-852795968.html

База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда

База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда - 13.11.2024, ПРАЙМ

База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда

Американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:59+0300

2024-11-13T15:59+0300

2024-11-13T15:59+0300

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ВАРШАВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.По словам польского президента, ПРО Aegis изначально должна была защитить польское государство от возможных ударов со стороны Ирана."Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана", - отметил он.Тем не менее, на данный момент главная цель базы - противостоять России, резюмировал он в рамках церемонии открытия.Ранее пресс-секретарь президента России также предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, необходимые для обеспечения паритета.

https://1prime.ru/20241113/baza-852787410.html

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