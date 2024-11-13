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Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина
Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина
Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:24+0300
2024-11-13T14:24+0300
2024-11-13T14:28+0300
экономика
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минэнерго рф
экспорт бензина
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БАКУ, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.
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россия, минэнерго рф, экспорт бензина
Экономика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, экспорт бензина
Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина
Цивилев: Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России
БАКУ, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.
Эксперт спрогнозировал динамику цен на бензин в России до конца 2024 года