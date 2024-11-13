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Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/benzin-852791942.html
Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина
Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина
Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:24+0300
2024-11-13T14:28+0300
экономика
россия
минэнерго рф
экспорт бензина
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БАКУ, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.
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россия, минэнерго рф, экспорт бензина
Экономика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, экспорт бензина
14:24 13.11.2024 (обновлено: 14:28 13.11.2024)
 
Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина

Цивилев: Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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БАКУ, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.
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