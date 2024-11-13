https://1prime.ru/20241113/benzin-852791942.html

Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина

Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина - 13.11.2024, ПРАЙМ

Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина

Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:24+0300

2024-11-13T14:24+0300

2024-11-13T14:28+0300

экономика

россия

минэнерго рф

экспорт бензина

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БАКУ, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.

https://1prime.ru/20241109/benzin-852703243.html

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россия, минэнерго рф, экспорт бензина