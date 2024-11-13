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Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже

Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже - 13.11.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже

Бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду продолжил дорожать, в то же время цена зимнего дизельного топлива... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:38+0300

2024-11-13T14:38+0300

2024-11-13T14:38+0300

аи-95

дизельное топливо

россия

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду продолжил дорожать, в то же время цена зимнего дизельного топлива вернулась к росту, следует из материалов торгов. Стоимость марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,77% - до 63 121 рубля за тонну. При этом бензин Аи-92 подешевел на 0,03% - до 60 066 рублей за тонну. Цена на зимнее дизтопливо вернулась к уровням прошлогодних максимумов: по итогам торговой сессии она выросла на 0,75%, до 73 046 рублей за тонну. Исторический рекорд был достигнут в начале октября этого года, тогда цена приблизилась к отметке в 78 000 рублей за тонну. Также в среду увеличилась стоимость межсезонного дизтоплива: на 0,56%, до 58 976 рублей за тонну. Тем временем тонна летнего дизтоплива снизилась в цене на 0,01% - до 60 142 рублей. Мазут вырос в цене на 0,78%, до 28 512 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,87%, до 32 549 рублей. При этом стоимость авиакеросина опустилась на 0,69% - до 79 602 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аи-95, дизельное топливо, россия