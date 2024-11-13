https://1prime.ru/20241113/benzin-852802717.html
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,1%
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,1% - 13.11.2024, ПРАЙМ
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,1%
Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 11 ноября выросла на 0,12%, или на 7 копеек - до 59,26 рубля за литр, дизтоплива - на 0,37%, или на 25 копеек, до | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:13+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 11 ноября выросла на 0,12%, или на 7 копеек - до 59,26 рубля за литр, дизтоплива - на 0,37%, или на 25 копеек, до 68,04 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 28 октября по 5 ноября, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,19%, или на 11 копеек - до 59,19 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,5%, или на 34 копейки, до 67,79 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11% - до 53,93 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 59,14 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,27% - до 80,7 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 6 по 11 ноября составила 0,3%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 63 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Приморье - на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%. Снижение цен наблюдалось в Дагестане и Карелии (-0,1%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Вице-премьер РФ Александр Новак 8 ноября заявил, что поручил Минэнерго в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Глава Минэнерго Сергей Цивилев 13 ноября сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения о снятии запрета на экспорт бензина. Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС.
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россия, росстат, дизтопливо, цены
Экономика, РОССИЯ, Росстат, дизтопливо, цены
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,1%
Росстат: бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1%, дизтопливо на 0,4%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 11 ноября выросла на 0,12%, или на 7 копеек - до 59,26 рубля за литр, дизтоплива - на 0,37%, или на 25 копеек, до 68,04 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 28 октября по 5 ноября, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,19%, или на 11 копеек - до 59,19 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,5%, или на 34 копейки, до 67,79 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11% - до 53,93 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 59,14 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,27% - до 80,7 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 6 по 11 ноября составила 0,3%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 63 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Приморье - на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%. Снижение цен наблюдалось в Дагестане и Карелии (-0,1%).
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Вице-премьер РФ Александр Новак 8 ноября заявил, что поручил Минэнерго в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Глава Минэнерго Сергей Цивилев 13 ноября сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения о снятии запрета на экспорт бензина.
Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС.
Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре