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Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:35+0300

2024-11-13T17:35+0300

2024-11-13T18:56+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.34 мск дорожал на 6,47% за сутки - до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тысячу долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% - в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, рынок криптовалюты, binance