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Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:35+0300
2024-11-13T17:35+0300
2024-11-13T18:56+0300
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.34 мск дорожал на 6,47% за сутки - до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тысячу долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% - в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, рынок криптовалюты, binance
Криптовалюта, Биткоин, рынок криптовалюты, Binance
Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 90 987 долларов
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.34 мск дорожал на 6,47% за сутки - до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тысячу долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% - в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций