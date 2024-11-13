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Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов

Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 92 тысяч долларов, вновь обновив исторический максимум в среду, следует из данных торгов. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T18:55+0300

2024-11-13T18:55+0300

2024-11-13T19:23+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднялась выше 92 тысяч долларов, вновь обновив исторический максимум в среду, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.50 мск дорожал на 6,92% за сутки - до 92 452 долларов, максимально показатель поднимался до 92 584 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,02% - в среднем до 92 649 долларов. Динамика также приводится за сутки. С начала года стоимость криптовалюты подскочила более чем вдвое.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, биржевые торги, binance, рынок криптовалюты