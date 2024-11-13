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Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов
Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 92 тысяч долларов, вновь обновив исторический максимум в среду, следует из данных торгов. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:55+0300
2024-11-13T19:23+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднялась выше 92 тысяч долларов, вновь обновив исторический максимум в среду, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.50 мск дорожал на 6,92% за сутки - до 92 452 долларов, максимально показатель поднимался до 92 584 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,02% - в среднем до 92 649 долларов. Динамика также приводится за сутки. С начала года стоимость криптовалюты подскочила более чем вдвое.
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биткоин, биржевые торги, binance, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Биткоин, биржевые торги, Binance, рынок криптовалюты
18:55 13.11.2024 (обновлено: 19:23 13.11.2024)
 
Стоимость биткоина превысила 92 тысячи долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 92 584 долларов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднялась выше 92 тысяч долларов, вновь обновив исторический максимум в среду, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.50 мск дорожал на 6,92% за сутки - до 92 452 долларов, максимально показатель поднимался до 92 584 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,02% - в среднем до 92 649 долларов. Динамика также приводится за сутки.
С начала года стоимость криптовалюты подскочила более чем вдвое.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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