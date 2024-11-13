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Греф назвал ключевую задачу "Сбера" на ближайшие годы - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Греф назвал ключевую задачу "Сбера" на ближайшие годы
Греф назвал ключевую задачу "Сбера" на ближайшие годы - 13.11.2024, ПРАЙМ
Греф назвал ключевую задачу "Сбера" на ближайшие годы
Одна из ключевых задач на ближайшие годы - это создание интероперабельных блокчейн-платформ с возможностью сквозных транзакций между ними, в этом заинтересованы | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:27+0300
2024-11-13T13:28+0300
сбербанк
герман греф
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Одна из ключевых задач на ближайшие годы - это создание интероперабельных блокчейн-платформ с возможностью сквозных транзакций между ними, в этом заинтересованы все участники рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции FI Day Blockchain. "Я думаю, что одна из ключевых задач в ближайшие годы - это создание интероперабельных платформ. Я думаю, что в этом заинтересованы все, и мы от фрагментированных систем и платформ должны перейти к стандартным и нестандартным интероперабельностям. Это самая ключевая задача на ближайшие годы. И я думаю, что мы сумеем договориться на этот счет", - считает Греф. Глава Сбербанка в кулуарах конференции подчеркнул, что "Сбер" планирует интегрировать свою ЦФА-платформу с другими платформами. "Это одна из приоритетных задач для нас на ближайшие годы", - сообщил он журналистам. "Сегодня у нас в стране действуют 11 операторов (информационных систем ЦФА - ред.) с различными платформами, и пока одна из самых ключевых проблем - это интероперабельность, возможность сквозных транзакций между этими платформами. Поэтому это серьезная проблема на сегодняшний день, но я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы эта интеграция состоялась, и в ближайшие годы, я думаю, что это произойдет", - добавил глава Сбербанка.
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сбербанк, герман греф
Сбербанк, Герман Греф
13:27 13.11.2024 (обновлено: 13:28 13.11.2024)
 
Греф назвал ключевую задачу "Сбера" на ближайшие годы

Греф: Сбербанк стремится к созданию совместимых блокчейн-платформ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Одна из ключевых задач на ближайшие годы - это создание интероперабельных блокчейн-платформ с возможностью сквозных транзакций между ними, в этом заинтересованы все участники рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции FI Day Blockchain.
"Я думаю, что одна из ключевых задач в ближайшие годы - это создание интероперабельных платформ. Я думаю, что в этом заинтересованы все, и мы от фрагментированных систем и платформ должны перейти к стандартным и нестандартным интероперабельностям. Это самая ключевая задача на ближайшие годы. И я думаю, что мы сумеем договориться на этот счет", - считает Греф.
Глава Сбербанка в кулуарах конференции подчеркнул, что "Сбер" планирует интегрировать свою ЦФА-платформу с другими платформами. "Это одна из приоритетных задач для нас на ближайшие годы", - сообщил он журналистам.
"Сегодня у нас в стране действуют 11 операторов (информационных систем ЦФА - ред.) с различными платформами, и пока одна из самых ключевых проблем - это интероперабельность, возможность сквозных транзакций между этими платформами. Поэтому это серьезная проблема на сегодняшний день, но я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы эта интеграция состоялась, и в ближайшие годы, я думаю, что это произойдет", - добавил глава Сбербанка.
% Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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СбербанкГерман Греф
 
 
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