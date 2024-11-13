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СМИ: Украина может создать ядерную бомбу в случае отказа США от помощи - 13.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Украина может создать ядерную бомбу в случае отказа США от помощи
СМИ: Украина может создать ядерную бомбу в случае отказа США от помощи - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина может создать ядерную бомбу в случае отказа США от помощи
Киев может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае, если Вашингтон сократит объемы оказания военной помощи, пишет британское издание Times со... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T21:26+0300
2024-11-13T21:27+0300
политика
украина
ядерное оружие
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Киев может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае, если Вашингтон сократит объемы оказания военной помощи, пишет британское издание Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны страны. По данным издания, бомба может быть создана из плутония, полученного из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. Похожая технология применялась для создания атомной бомбы Fat Man ("Толстяк"), сброшенной на Нагасаки в 1945 году, пишет Times. Отмечается, что в докладе приводится правовая основа для возможного выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия. В публикации сказано, что подготовкой доклада занимался в частности глава департамента украинского национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Также отмечается, что доклад уже передали замминистра обороны Украины. Вместе с тем доклад не был утвержден украинскими властями, сообщает Times. Ранее Украина призывала Запад к скорейшему ее приглашению в Североатлантический альянс. В противном случае киевский режим угрожал созданием "ядерного оружия". Издание Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. Президент России Владимир Путин заявлял, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, при этом пока неясно, способна ли на это Украина. Он называл очередной провокацией сообщения о том, что у Киева может появиться ядерное оружие. Путин отмечал, что любой шаг в создании такого оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Москва не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Российский лидер также заверил, что Москва отследит, если кто-то из стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
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украина, ядерное оружие, сша, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, ядерное оружие, США, поддержка Украины
21:26 13.11.2024 (обновлено: 21:27 13.11.2024)
 
СМИ: Украина может создать ядерную бомбу в случае отказа США от помощи

Times: Украина может создать ядерную бомбу, если США сократят военную помощь

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Киев может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае, если Вашингтон сократит объемы оказания военной помощи, пишет британское издание Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны страны.
По данным издания, бомба может быть создана из плутония, полученного из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. Похожая технология применялась для создания атомной бомбы Fat Man ("Толстяк"), сброшенной на Нагасаки в 1945 году, пишет Times.
Отмечается, что в докладе приводится правовая основа для возможного выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия.
В публикации сказано, что подготовкой доклада занимался в частности глава департамента украинского национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
Также отмечается, что доклад уже передали замминистра обороны Украины. Вместе с тем доклад не был утвержден украинскими властями, сообщает Times.
Ранее Украина призывала Запад к скорейшему ее приглашению в Североатлантический альянс. В противном случае киевский режим угрожал созданием "ядерного оружия". Издание Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
Президент России Владимир Путин заявлял, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, при этом пока неясно, способна ли на это Украина. Он называл очередной провокацией сообщения о том, что у Киева может появиться ядерное оружие. Путин отмечал, что любой шаг в создании такого оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Москва не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Российский лидер также заверил, что Москва отследит, если кто-то из стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
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