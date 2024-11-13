https://1prime.ru/20241113/bravada-852794394.html

"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев

"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев

Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что необходимо поддерживать состояние Украины для продолжения войны, являются... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:25+0300

2024-11-13T15:25+0300

2024-11-13T15:25+0300

политика

марк рютте

нато

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_d70dabe15d16ce546e79958f7d67a79c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что необходимо поддерживать состояние Украины для продолжения войны, являются бравадой, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Рютте в ходе встречи с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном в Брюсселе призвал союзников Киева обеспечить все необходимые условия для того, чтобы "продолжать воевать". "То, что эта война стала финансово обременительной, ни для кого на Западе не секрет. Рютте наверное считает, что на то он и генсек НАТО, чтоб поднимать боевой евроатлантический дух, а деньги найдутся. Вот и бравирует на публику", - объяснил Белик новостному агентству РИА Новости. Он также отметил, что Рютте может так свободно распоряжаться финансами государств, потому что платит "не из своего кармана".Депутат заявил, что западные страны начинают задумываться о последствиях своих действий и опасности повышения градуса напряжения в отношениях с Россией.

https://1prime.ru/20241113/makron-852794283.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк рютте, нато, украина, запад