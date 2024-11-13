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"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев - 13.11.2024, ПРАЙМ
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"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев
"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев
Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что необходимо поддерживать состояние Украины для продолжения войны, являются... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:25+0300
2024-11-13T15:25+0300
политика
марк рютте
нато
украина
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что необходимо поддерживать состояние Украины для продолжения войны, являются бравадой, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Рютте в ходе встречи с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном в Брюсселе призвал союзников Киева обеспечить все необходимые условия для того, чтобы "продолжать воевать". "То, что эта война стала финансово обременительной, ни для кого на Западе не секрет. Рютте наверное считает, что на то он и генсек НАТО, чтоб поднимать боевой евроатлантический дух, а деньги найдутся. Вот и бравирует на публику", - объяснил Белик новостному агентству РИА Новости. Он также отметил, что Рютте может так свободно распоряжаться финансами государств, потому что платит "не из своего кармана".Депутат заявил, что западные страны начинают задумываться о последствиях своих действий и опасности повышения градуса напряжения в отношениях с Россией.
https://1prime.ru/20241113/makron-852794283.html
украина
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марк рютте, нато, украина, запад
Политика, Марк Рютте, НАТО, УКРАИНА, ЗАПАД
15:25 13.11.2024
 
"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев

Белик: слова генсека НАТО о поддержке способности Украины "воевать" с Россией - бравада

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что необходимо поддерживать состояние Украины для продолжения войны, являются бравадой, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Рютте в ходе встречи с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном в Брюсселе призвал союзников Киева обеспечить все необходимые условия для того, чтобы "продолжать воевать".
"То, что эта война стала финансово обременительной, ни для кого на Западе не секрет. Рютте наверное считает, что на то он и генсек НАТО, чтоб поднимать боевой евроатлантический дух, а деньги найдутся. Вот и бравирует на публику", - объяснил Белик новостному агентству РИА Новости. Он также отметил, что Рютте может так свободно распоряжаться финансами государств, потому что платит "не из своего кармана".
Депутат заявил, что западные страны начинают задумываться о последствиях своих действий и опасности повышения градуса напряжения в отношениях с Россией.
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