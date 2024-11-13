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BYD поставит новую модель электромобиля в ЕС несмотря на пошлины, пишут СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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BYD поставит новую модель электромобиля в ЕС несмотря на пошлины, пишут СМИ
BYD поставит новую модель электромобиля в ЕС несмотря на пошлины, пишут СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
BYD поставит новую модель электромобиля в ЕС несмотря на пошлины, пишут СМИ
Китайский производитель электромобилей BYD начнет поставлять новую модель автомобилей на европейский рынок, несмотря на дополнительные пошлины, введенные... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:56+0300
2024-11-13T15:56+0300
экономика
китай
ес
электромобили
ввозные пошлины
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Китайский производитель электромобилей BYD начнет поставлять новую модель автомобилей на европейский рынок, несмотря на дополнительные пошлины, введенные Евросоюзом, сообщает гонконгское издание South China Morning Post в среду. "Крупнейший в мире производитель электромобилей начнет поставлять Sealion 07 покупателям с 2025 года, это будет седьмая чисто электрическая модель компании, вышедшая на европейский рынок", - пишет издание. Сообщается, что BYD еще не объявила цену на новую модель внедорожника в Европе. Его запас хода от одного заряда составляет 450 километров, цены в Китае начинаются от 189 тысяч юаней (около 26 тысяч долларов США). В 2025 году компания также планирует выйти на рынок Южной Кореи и тем самым расширить свое присутствие в мире до 95 стран. "Sealion 07 – новейший пример того, как преимущество по цене может ослабить воздействие (торговых барьеров - ред.)", - заявил газете глава консалтинговой компании Shanghai Mingliang Auto Service Чэнь Цзиньчжу. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электроавтомобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. При этом в Брюсселе заявили, что совместно с Пекином продолжат поиск альтернативного решения. В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
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китай, ес, электромобили, ввозные пошлины
Экономика, КИТАЙ, ЕС, электромобили, ввозные пошлины
15:56 13.11.2024
 
BYD поставит новую модель электромобиля в ЕС несмотря на пошлины, пишут СМИ

SCMP: BYD начнет поставлять в ЕС электромобиль Sealion 07, несмотря на пошлины

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : официальный сайт EU
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Китайский производитель электромобилей BYD начнет поставлять новую модель автомобилей на европейский рынок, несмотря на дополнительные пошлины, введенные Евросоюзом, сообщает гонконгское издание South China Morning Post в среду.
"Крупнейший в мире производитель электромобилей начнет поставлять Sealion 07 покупателям с 2025 года, это будет седьмая чисто электрическая модель компании, вышедшая на европейский рынок", - пишет издание.
Сообщается, что BYD еще не объявила цену на новую модель внедорожника в Европе. Его запас хода от одного заряда составляет 450 километров, цены в Китае начинаются от 189 тысяч юаней (около 26 тысяч долларов США). В 2025 году компания также планирует выйти на рынок Южной Кореи и тем самым расширить свое присутствие в мире до 95 стран.
"Sealion 07 – новейший пример того, как преимущество по цене может ослабить воздействие (торговых барьеров - ред.)", - заявил газете глава консалтинговой компании Shanghai Mingliang Auto Service Чэнь Цзиньчжу.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электроавтомобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. При этом в Брюсселе заявили, что совместно с Пекином продолжат поиск альтернативного решения.
В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
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ЭкономикаКИТАЙЕСэлектромобиливвозные пошлины
 
 
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