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Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре
Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре - 13.11.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре
Средняя розничная цена дизельного топлива в России в октябре выросла на 0,7% по сравнению с сентябрем, а цена бензина - на 0,58%, свидетельствуют данные... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:11+0300
2024-11-13T19:11+0300
2024-11-13T19:11+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в октябре выросла на 0,7% по сравнению с сентябрем, а цена бензина - на 0,58%, свидетельствуют данные Росстата. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в октябре выросла на 7,67%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за октябрь составила 0,75%. При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 1,2% по сравнению с сентябрем.
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россия, росстат, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Росстат, дизтопливо
Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре
Росстат: средняя цена дизтоплива на АЗС за октябрь выросла на 0,7%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в октябре выросла на 0,7% по сравнению с сентябрем, а цена бензина - на 0,58%, свидетельствуют данные Росстата.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в октябре выросла на 7,67%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за октябрь составила 0,75%.
При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 1,2% по сравнению с сентябрем.
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