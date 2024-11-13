https://1prime.ru/20241113/diztoplivo-852802604.html

Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре

Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре - 13.11.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал рост средней цены дизтоплива на АЗС в октябре

Средняя розничная цена дизельного топлива в России в октябре выросла на 0,7% по сравнению с сентябрем, а цена бензина - на 0,58%, свидетельствуют данные... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:11+0300

2024-11-13T19:11+0300

2024-11-13T19:11+0300

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дизтопливо

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в октябре выросла на 0,7% по сравнению с сентябрем, а цена бензина - на 0,58%, свидетельствуют данные Росстата. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в октябре выросла на 7,67%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за октябрь составила 0,75%. При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 1,2% по сравнению с сентябрем.

https://1prime.ru/20241113/benzin-852791942.html

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россия, росстат, дизтопливо