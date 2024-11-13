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В ЦБ прокомментировали идею о согласовании направлений ДКП с правительством

В ЦБ прокомментировали идею о согласовании направлений ДКП с правительством - 13.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ прокомментировали идею о согласовании направлений ДКП с правительством

Банк России должен реализовывать денежно-кредитную политику (ДКП) самостоятельно и независимо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центробанка. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T18:49+0300

2024-11-13T18:49+0300

2024-11-13T18:49+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России должен реализовывать денежно-кредитную политику (ДКП) самостоятельно и независимо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центробанка. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил обязать ЦБ согласовывать основные направления единой ДКП с правительством из-за высоких ставок, сообщила в среду газета "Ведомости" со ссылкой на рабочую версию анализа РСПП Основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. "Основная цель нашей ДКП - поддерживать ценовую стабильность, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста... Но эффективно решать эту задачу возможно только, если Банк России проводит денежно-кредитную политику независимо, исходя из объективной оценки складывающихся условий и рисков, а также оперативно реагируя на изменение этих условий", - отметили в ЦБ. Регулятор подчеркнул, что предложение РСПП в части наделения правительства полномочиями по корректировке планируемых параметров ДКП может поставить под сомнение способность Банка России в будущем своевременно принимать самостоятельные решения, необходимые для сдерживания инфляции. "Это значительно увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями и усилит инфляционные и девальвационные ожидания. Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна", - отметил ЦБ РФ. Центробанк ознакомился с предложениями РСПП, сообщили в пресс-службе регулятора. "По большей части они (предложения РСПП - ред.) уже реализованы в действующем законе о Банке России и на практике. В ходе разработки и реализации ОНЕГДКП (Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики - ред.) мы активно работаем с правительством, как это и предусмотрено законом", - отметили в ЦБ РФ.

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россия, дкп, правительство рф