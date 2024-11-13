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Доллар перешел к росту к евро
Доллар перешел к росту к евро - 13.11.2024, ПРАЙМ
Доллар перешел к росту к евро
Стоимость доллара по отношению к евро перешла к росту в среду после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:51+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро перешла к росту в среду после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару снижался до 1,0587 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0623 доллара за евро, до выхода статистики евро дорожал к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.37 мск увеличивался до 155 иен со 154,6 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,38%, до 106,43 пункта. Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% в сентябре, что совпало с прогнозами аналитиков. Статистика может отразиться на ожиданиях дальнейших действий Федеральной резервной системы. По данным CME Group, 82% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4,25-4,5%, в то время как 18% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне в 4,5-4,75%. Позднее в среду также будут опубликованы данные о состоянии бюджета США в октябре. Ожидается, что дефицит бюджета страны составил 211 миллиардов долларов против профицита в 64,3 миллиарда месяцем ранее.
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биржевые торги, курсы валют, доллар, евро
Экономика, биржевые торги, курсы валют, доллар, евро
Доллар перешел к росту к евро
Доллар перешел к росту к евро после выхода данных по США
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро перешла к росту в среду после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару снижался до 1,0587 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0623 доллара за евро, до выхода статистики евро дорожал к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.37 мск увеличивался до 155 иен со 154,6 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,38%, до 106,43 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% в сентябре, что совпало с прогнозами аналитиков.
Статистика может отразиться на ожиданиях дальнейших действий Федеральной резервной системы. По данным CME Group, 82% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4,25-4,5%, в то время как 18% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне в 4,5-4,75%.
Позднее в среду также будут опубликованы данные о состоянии бюджета США в октябре. Ожидается, что дефицит бюджета страны составил 211 миллиардов долларов против профицита в 64,3 миллиарда месяцем ранее.
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