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Суд взыскал с армянской компании 352 миллиона рублей в пользу "ЮТэйр" - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал с армянской компании 352 миллиона рублей в пользу "ЮТэйр"
Суд взыскал с армянской компании 352 миллиона рублей в пользу "ЮТэйр" - 13.11.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с армянской компании 352 миллиона рублей в пользу "ЮТэйр"
Арбитражный суд Тюменской области по иску авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) взыскал с армянской компании Aquila Technics LLC более 201 миллиона рублей и более 1,5... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:55+0300
2024-11-13T16:56+0300
utair
суд
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Тюменской области по иску авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) взыскал с армянской компании Aquila Technics LLC более 201 миллиона рублей и более 1,5 миллиона долларов (в общей сумме – около 352 миллионов рублей по текущему курсу), следует из опубликованного решения суда. По договору поставки 2022 года ответчик обязался передать российской авиакомпании два двигателя модели CFM56-3C1 (устанавливаются, в частности, на самолеты Boeing и Airbus), но так этого и не сделал. "Ютэйр" в иске, поданном в октябре 2023 года, потребовала взыскать с Aquila Technics выплаченный ей аванс, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также предусмотренную договором неустойку в долларах. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Ранее "ЮТэйр" обращалась в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о принятии предварительных мер в виде ареста денежных средств Aquila Technics LLC в пределах около 175 миллионов рублей и более 1,5 миллиона долларов. Суд заявителю отказал, посчитав, что необходимость обеспечения им не доказана. Группа "ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний России, объединяет компании по самолетным и вертолетным перевозкам, техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники. По данным компании, парк "ЮТэйр" сегодня насчитывает около 60 пассажирских самолетов и более 350 вертолетов. Порядка 50,1% акций группы принадлежит компании "АК-Инвест", 38,8% - Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
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utair, суд
Utair, суд
16:55 13.11.2024 (обновлено: 16:56 13.11.2024)
 
Суд взыскал с армянской компании 352 миллиона рублей в пользу "ЮТэйр"

Суд взыскал с армянской компании 352 млн рублей за непоставленные "ЮТэйр" авиадвигатели

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Utair.
Самолет авиакомпании Utair. - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Тюменской области по иску авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) взыскал с армянской компании Aquila Technics LLC более 201 миллиона рублей и более 1,5 миллиона долларов (в общей сумме – около 352 миллионов рублей по текущему курсу), следует из опубликованного решения суда.
По договору поставки 2022 года ответчик обязался передать российской авиакомпании два двигателя модели CFM56-3C1 (устанавливаются, в частности, на самолеты Boeing и Airbus), но так этого и не сделал.
"Ютэйр" в иске, поданном в октябре 2023 года, потребовала взыскать с Aquila Technics выплаченный ей аванс, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также предусмотренную договором неустойку в долларах. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.
Ранее "ЮТэйр" обращалась в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о принятии предварительных мер в виде ареста денежных средств Aquila Technics LLC в пределах около 175 миллионов рублей и более 1,5 миллиона долларов. Суд заявителю отказал, посчитав, что необходимость обеспечения им не доказана.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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15:45
Группа "ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний России, объединяет компании по самолетным и вертолетным перевозкам, техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники. По данным компании, парк "ЮТэйр" сегодня насчитывает около 60 пассажирских самолетов и более 350 вертолетов. Порядка 50,1% акций группы принадлежит компании "АК-Инвест", 38,8% - Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
 
Utairсуд
 
 
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