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Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале

Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале - 13.11.2024, ПРАЙМ

Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале

Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 4,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:18+0300

2024-11-13T19:18+0300

2024-11-13T19:18+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 4,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. Ранее министерство экономического развития оценило рост экономики в третьем квартале на уровне 2,9% год к году, а ЦБ - в 3,2%. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года, по предварительной оценке, составил 103,1%", - говорится в документе. В первом квартале текущего года экономика России выросла на 5,4% в годовом выражении, во втором - на 4,1%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает ее рост по итогам года на 3,9%.

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