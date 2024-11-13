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Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале
Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале - 13.11.2024, ПРАЙМ
Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале
Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 4,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:18+0300
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2024-11-13T19:18+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 4,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата. Ранее министерство экономического развития оценило рост экономики в третьем квартале на уровне 2,9% год к году, а ЦБ - в 3,2%. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года, по предварительной оценке, составил 103,1%", - говорится в документе. В первом квартале текущего года экономика России выросла на 5,4% в годовом выражении, во втором - на 4,1%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает ее рост по итогам года на 3,9%.
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россия, росстат, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Росстат, экономика РФ
Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале
Росстат: рост ВВП РФ в III квартале замедлился до 3,1% в годовом выражении
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 4,1% во втором, следует из предварительной оценки Росстата.
Ранее министерство экономического развития оценило рост экономики в третьем квартале на уровне 2,9% год к году, а ЦБ - в 3,2%.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года, по предварительной оценке, составил 103,1%", - говорится в документе.
В первом квартале текущего года экономика России выросла на 5,4% в годовом выражении, во втором - на 4,1%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает ее рост по итогам года на 3,9%.
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента