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Россия нарастила экспорт молочной сыворотки - 13.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241113/eksport-852785307.html
Россия нарастила экспорт молочной сыворотки
Россия нарастила экспорт молочной сыворотки - 13.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт молочной сыворотки
Поставки российской молочной сыворотки в январе-октябре 2024 года в стоимостном выражении выросли на 6% год к году, до порядка 19 миллионов долларов, а по... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:18+0300
2024-11-13T11:18+0300
экономика
молоко
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Поставки российской молочной сыворотки в январе-октябре 2024 года в стоимостном выражении выросли на 6% год к году, до порядка 19 миллионов долларов, а по предварительным расчетам, к 2030 году их объем может достигнуть 45 тысяч тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам экспертов, за 10 месяцев 2024 года поставки российской молочной сыворотки достигли около 19 миллионов долларов США, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 импортеров в стоимостном выражении входят: 1-е место - Казахстан (33%), 2-е место - Беларусь (29%), 3-е место - Китай (13%). По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок молочной сыворотки может достигнуть 45 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Россия по итогам 2023 года вошла в топ-30 экспортеров молочной сыворотки в стоимостном выражении, отметили в центре. Основными экспортерами продукта стали США - с поставками на 569 миллионов долларов, Германия - 502 миллиона долларов и Франция - 370 миллионов долларов, добавили там.
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молоко
Экономика, молоко
11:18 13.11.2024
 
Россия нарастила экспорт молочной сыворотки

"Агроэкспорт": экспорт молочной сыворотки из РФ вырос до 19 миллионов долларов

% Молоко
% Молоко
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Поставки российской молочной сыворотки в январе-октябре 2024 года в стоимостном выражении выросли на 6% год к году, до порядка 19 миллионов долларов, а по предварительным расчетам, к 2030 году их объем может достигнуть 45 тысяч тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По оценкам экспертов, за 10 месяцев 2024 года поставки российской молочной сыворотки достигли около 19 миллионов долларов США, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 импортеров в стоимостном выражении входят: 1-е место - Казахстан (33%), 2-е место - Беларусь (29%), 3-е место - Китай (13%). По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок молочной сыворотки может достигнуть 45 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Россия по итогам 2023 года вошла в топ-30 экспортеров молочной сыворотки в стоимостном выражении, отметили в центре. Основными экспортерами продукта стали США - с поставками на 569 миллионов долларов, Германия - 502 миллиона долларов и Франция - 370 миллионов долларов, добавили там.
%Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
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