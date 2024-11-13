https://1prime.ru/20241113/elektroenergii-852794731.html

СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии

СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии - 13.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:29+0300

2024-11-13T15:29+0300

2024-11-13T15:30+0300

электроэнергия

украина

тарифы

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8%, сообщает в среду украинская версия журнала Forbes. Украинская консалтинговая компания ExPro в сентябре сообщала, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии. "Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% – до 665,26 гривен(16 долларов)/МВт.ч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СМИ. Как отмечает Forbes, объем передачи электроэнергии в следующем году прогнозируется на уровне 98,6 миллиона МВт.ч. А расходы на выполнение специальных обязанностей прогнозируются на уровне 30 миллиардов гривен (почти 725 миллионов долларов). В мае 2023 года украинское правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на величины от 57 до 83%. Со своей стороны, нацрегулятор увеличил верхний предел цен для бизнеса на 80%, до 7200 гривен (174 доллара)/МВт.ч. Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что единственный источник средств компании на компенсацию "зеленого тарифа" – это тариф на передачу, который должны оплатить поставщики электричества населению, облэнерго, водоканалы, шахты. Чтобы предотвратить накопление долгов, тариф "Укрэнерго" должен быть увеличен, а участники рынка должны вовремя платить их, утверждал Кудрицкий.

https://1prime.ru/20241113/peregovory-852793450.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электроэнергия, украина, тарифы