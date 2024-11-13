https://1prime.ru/20241113/elektroenergii-852794731.html
СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии
СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:29+0300
2024-11-13T15:29+0300
2024-11-13T15:30+0300
электроэнергия
украина
тарифы
энергетика
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8%, сообщает в среду украинская версия журнала Forbes. Украинская консалтинговая компания ExPro в сентябре сообщала, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии. "Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% – до 665,26 гривен(16 долларов)/МВт.ч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СМИ. Как отмечает Forbes, объем передачи электроэнергии в следующем году прогнозируется на уровне 98,6 миллиона МВт.ч. А расходы на выполнение специальных обязанностей прогнозируются на уровне 30 миллиардов гривен (почти 725 миллионов долларов). В мае 2023 года украинское правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на величины от 57 до 83%. Со своей стороны, нацрегулятор увеличил верхний предел цен для бизнеса на 80%, до 7200 гривен (174 доллара)/МВт.ч. Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что единственный источник средств компании на компенсацию "зеленого тарифа" – это тариф на передачу, который должны оплатить поставщики электричества населению, облэнерго, водоканалы, шахты. Чтобы предотвратить накопление долгов, тариф "Укрэнерго" должен быть увеличен, а участники рынка должны вовремя платить их, утверждал Кудрицкий.
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электроэнергия, украина, тарифы
электроэнергия, УКРАИНА, тарифы, Энергетика
СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии
Forbes: тариф на передачу электроэнергии на Украине в 2025 году вырастет на 25,8%
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8%, сообщает в среду украинская версия журнала Forbes.
Украинская консалтинговая компания ExPro в сентябре сообщала, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии.
"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% – до 665,26 гривен(16 долларов)/МВт.ч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СМИ.
Как отмечает Forbes, объем передачи электроэнергии в следующем году прогнозируется на уровне 98,6 миллиона МВт.ч. А расходы на выполнение специальных обязанностей прогнозируются на уровне 30 миллиардов гривен (почти 725 миллионов долларов).
Бежать некуда. Стало известно, кого Киев боится больше, чем Трампа
В мае 2023 года украинское правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на величины от 57 до 83%. Со своей стороны, нацрегулятор увеличил верхний предел цен для бизнеса на 80%, до 7200 гривен (174 доллара)/МВт.ч.
Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что единственный источник средств компании на компенсацию "зеленого тарифа" – это тариф на передачу, который должны оплатить поставщики электричества населению, облэнерго, водоканалы, шахты. Чтобы предотвратить накопление долгов, тариф "Укрэнерго" должен быть увеличен, а участники рынка должны вовремя платить их, утверждал Кудрицкий.