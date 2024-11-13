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Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии, заявил Орешкин
Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии, заявил Орешкин - 13.11.2024, ПРАЙМ
Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии, заявил Орешкин
Российская экономика на горизонте ближайших 5-10 лет может столкнуться с дефицитом электроэнергии, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:28+0300
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2024-11-13T13:28+0300
энергетика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика на горизонте ближайших 5-10 лет может столкнуться с дефицитом электроэнергии, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Проблемы с утилизацией электроэнергии у нас в стране нет... На самом деле для нашей экономики на горизонте ближайших 5-10 лет очень серьезно встанет проблема дефицита электроэнергии и вопрос - можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга", - сказал Орешкин на конференции "Сбера" "FI Day Blockchain: на пороге новой финансовой эры". По его словам, Южно-Сибирская энергосистема уже стала энергодефицитной из-за очень активного развития криптомайнинга в том регионе. Власти РФ в последнее время неоднократно указывали на рост энергопотребления в стране и необходимость ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии в отдельных регионах. В частности президент России Владимир Путин говорил, что нужна новая программа развития энергомощностей на Дальнем Востоке.
https://1prime.ru/20241112/elektroenergiya-852761797.html
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россия, электричество
Энергетика, РОССИЯ, электричество
Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии, заявил Орешкин
Орешкин: проблема дефицита электроэнергии встанет перед экономикой РФ через 5-10 лет
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика на горизонте ближайших 5-10 лет может столкнуться с дефицитом электроэнергии, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Проблемы с утилизацией электроэнергии у нас в стране нет... На самом деле для нашей экономики на горизонте ближайших 5-10 лет очень серьезно встанет проблема дефицита электроэнергии и вопрос - можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга", - сказал Орешкин на конференции "Сбера" "FI Day Blockchain: на пороге новой финансовой эры".
По его словам, Южно-Сибирская энергосистема уже стала энергодефицитной из-за очень активного развития криптомайнинга в том регионе.
Власти РФ в последнее время неоднократно указывали на рост энергопотребления в стране и необходимость ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии в отдельных регионах. В частности президент России Владимир Путин говорил, что нужна новая программа развития энергомощностей на Дальнем Востоке.
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