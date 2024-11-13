https://1prime.ru/20241113/elektromobili-852793956.html

Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года

Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года - 13.11.2024, ПРАЙМ

Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года

Следующий год может стать переломным для европейского рынка автотранспорта на электрической тяге. На фоне жестких экологических норм, роста ассортимента... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:08+0300

2024-11-13T15:08+0300

2024-11-13T15:08+0300

экономика

европа

электромобили

спрос на легковые авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_55f1227979444ad0a72fba1e33a22ef7.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Следующий год может стать переломным для европейского рынка автотранспорта на электрической тяге. На фоне жестких экологических норм, роста ассортимента электрокаров и их удешевления ожидается высокий всплеск интереса к ним. Об этом сообщило издание 32cars.ru и привело список самых ожидаемых электромобилей 2025 года.По мнению авторов публикации, одной из самых ожидаемых моделей является обновленный Tesla Model Y Junipe с увеличенным запасом хода, новой линейкой аккумуляторов и улучшенным интерьером. Ждут в Европе и появления Citroen с электрическим C5 Aircross, который создан на базе платформы STLA Medium, с запасом хода до 500 километров. Модель может стать доступной альтернативой для семейного транспорта, пишет издание.Также ожидается появление городского компактного электрокара Cupra Raval, который должен удивить европейцев своими габаритами и ценой менее 30 тысяч евро (3,13 млн рублей).По данным издания, BMW готовит для Европы линейку Neue Klasse у которой будет большой запас хода (до 1000 километров), а также ультрабыстрая зарядка. Mercedes-Benz должен представить CLA на новой платформе с пробегом до 700 километров и увеличенной эффективностью, сообщило 32cars.ru.В материале также говорится, что KIA намерена выпустить компактный кроссовер с большим запасом хода и стоимость до 30 000 евро, который называется EV2. Авторы публикации отметили, что китайские производители будут продолжать свое продвижение на европейском рынке. Сейчас они изучают возможности расширения ассортимента на фоне введения пошлин, которые могут задержать запуск предложений от таких брендов, как Zeekr, Leapmotor, Changan, Dongfeng, ONVO, Firefly и IM.

https://1prime.ru/20241112/seltos-852772603.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, электромобили, спрос на легковые авто