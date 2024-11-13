https://1prime.ru/20241113/elektromobili-852793956.html
Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года
Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года - 13.11.2024, ПРАЙМ
Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года
Следующий год может стать переломным для европейского рынка автотранспорта на электрической тяге. На фоне жестких экологических норм, роста ассортимента... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:08+0300
2024-11-13T15:08+0300
2024-11-13T15:08+0300
экономика
европа
электромобили
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Следующий год может стать переломным для европейского рынка автотранспорта на электрической тяге. На фоне жестких экологических норм, роста ассортимента электрокаров и их удешевления ожидается высокий всплеск интереса к ним. Об этом сообщило издание 32cars.ru и привело список самых ожидаемых электромобилей 2025 года.По мнению авторов публикации, одной из самых ожидаемых моделей является обновленный Tesla Model Y Junipe с увеличенным запасом хода, новой линейкой аккумуляторов и улучшенным интерьером. Ждут в Европе и появления Citroen с электрическим C5 Aircross, который создан на базе платформы STLA Medium, с запасом хода до 500 километров. Модель может стать доступной альтернативой для семейного транспорта, пишет издание.Также ожидается появление городского компактного электрокара Cupra Raval, который должен удивить европейцев своими габаритами и ценой менее 30 тысяч евро (3,13 млн рублей).По данным издания, BMW готовит для Европы линейку Neue Klasse у которой будет большой запас хода (до 1000 километров), а также ультрабыстрая зарядка. Mercedes-Benz должен представить CLA на новой платформе с пробегом до 700 километров и увеличенной эффективностью, сообщило 32cars.ru.В материале также говорится, что KIA намерена выпустить компактный кроссовер с большим запасом хода и стоимость до 30 000 евро, который называется EV2. Авторы публикации отметили, что китайские производители будут продолжать свое продвижение на европейском рынке. Сейчас они изучают возможности расширения ассортимента на фоне введения пошлин, которые могут задержать запуск предложений от таких брендов, как Zeekr, Leapmotor, Changan, Dongfeng, ONVO, Firefly и IM.
https://1prime.ru/20241112/seltos-852772603.html
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европа, электромобили, спрос на легковые авто
Экономика, ЕВРОПА, электромобили, спрос на легковые авто
Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года
32cars.ru: 2025 год обещает стать переломным для электротранспорта в Европе
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Следующий год может стать переломным для европейского рынка автотранспорта на электрической тяге. На фоне жестких экологических норм, роста ассортимента электрокаров и их удешевления ожидается высокий всплеск интереса к ним. Об этом сообщило издание 32cars.ru
и привело список самых ожидаемых электромобилей 2025 года.
По мнению авторов публикации, одной из самых ожидаемых моделей является обновленный Tesla Model Y Junipe с увеличенным запасом хода, новой линейкой аккумуляторов и улучшенным интерьером.
Ждут в Европе и появления Citroen с электрическим C5 Aircross, который создан на базе платформы STLA Medium, с запасом хода до 500 километров. Модель может стать доступной альтернативой для семейного транспорта, пишет издание.
Также ожидается появление городского компактного электрокара Cupra Raval, который должен удивить европейцев своими габаритами и ценой менее 30 тысяч евро (3,13 млн рублей).
По данным издания, BMW готовит для Европы линейку Neue Klasse у которой будет большой запас хода (до 1000 километров), а также ультрабыстрая зарядка. Mercedes-Benz должен представить CLA на новой платформе с пробегом до 700 километров и увеличенной эффективностью, сообщило 32cars.ru.
В материале также говорится, что KIA намерена выпустить компактный кроссовер с большим запасом хода и стоимость до 30 000 евро, который называется EV2.
Авторы публикации отметили, что китайские производители будут продолжать свое продвижение на европейском рынке. Сейчас они изучают возможности расширения ассортимента на фоне введения пошлин, которые могут задержать запуск предложений от таких брендов, как Zeekr, Leapmotor, Changan, Dongfeng, ONVO, Firefly и IM.
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