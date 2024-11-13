https://1prime.ru/20241113/evrobond-852797505.html
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал - 13.11.2024, ПРАЙМ
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:43+0300
2024-11-13T16:43+0300
2024-11-13T16:43+0300
банк россии
нерезиденты
евробонды
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют данные Банка России. Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало октября текущего года в натуральном выражении снизился до 14,399 миллиарда долларов с 14,602 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
https://1prime.ru/20241113/profitsit-852796511.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efb703fc18e27e2c6fb8305f4ce5494e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нерезиденты, евробонды
Банк России, нерезиденты, евробонды
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал
ЦБ: доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за III квартал на 0,6 п.п., до 44%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют данные Банка России.
Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало октября текущего года в натуральном выражении снизился до 14,399 миллиарда долларов с 14,602 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России