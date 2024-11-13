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Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал - 13.11.2024, ПРАЙМ
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:43+0300
2024-11-13T16:43+0300
банк россии
нерезиденты
евробонды
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют данные Банка России. Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало октября текущего года в натуральном выражении снизился до 14,399 миллиарда долларов с 14,602 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
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нерезиденты, евробонды
Банк России, нерезиденты, евробонды
16:43 13.11.2024
 
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал

ЦБ: доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за III квартал на 0,6 п.п., до 44%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют данные Банка России.
Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало октября текущего года в натуральном выражении снизился до 14,399 миллиарда долларов с 14,602 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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Банк Россиинерезидентыевробонды
 
 
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