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Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал

Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал - 13.11.2024, ПРАЙМ

Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T16:43+0300

2024-11-13T16:43+0300

2024-11-13T16:43+0300

банк россии

нерезиденты

евробонды

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за третий квартал 2024 года снизилась на 0,6 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 44%, свидетельствуют данные Банка России. Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало октября текущего года в натуральном выражении снизился до 14,399 миллиарда долларов с 14,602 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).

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нерезиденты, евробонды