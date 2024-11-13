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ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке - 13.11.2024, ПРАЙМ
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ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке
ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке - 13.11.2024, ПРАЙМ
ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела проверки в Дальневосточном федеральном округе, служба в частности определяла обоснованность расходов на... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:52+0300
2024-11-13T09:52+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела проверки в Дальневосточном федеральном округе, служба в частности определяла обоснованность расходов на обработку и транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО), и по итогам этих проверок ожидается сдерживание роста тарифов, сообщает ведомство. "Территориальные органы службы по поручению центрального аппарата ФАС России провели внеплановые документарные проверки в Дальневосточном федеральном округе. ФАС России определяла обоснованность расходов на обработку и транспортирование ТКО, а также проводила анализ оценки выделенных субсидий в тарифах региональных операторов в Дальневосточном федеральном округе на 2024 год", - говорится в сообщении. "В результате проведенной ведомством работы с 1 октября 2024 года снижены тарифы на обращение с ТКО для населения и прочих потребителей в Амурской области (на 5%), Чукотском автономном округе (на 25%) и Камчатском крае (на 29%). Кроме того, по результатам выданных предписаний ожидается сдерживание роста тарифов на 2025 год и последующие годы регулирования. Исполнение предписаний останется на контроле ФАС России", - отметило ведомство. Также по результатам проверок территориальные органы ФАС выявили ряд нарушений законодательства, рассказали в ведомстве. Среди них - отсутствие своевременного исключения экономически необоснованных средств из тарифов регулируемых организаций, завышение расходов на транспортирование ТКО, непроведение анализа расходной и доходной части региональных операторов, а также отсутствие достаточного экономического обоснования в отношении ряда статей затрат операторов по обработке ТКО, уточнили там. Вместе с тем были выявлены проблемы отсутствия утвержденных показателей эффективности деятельности операторов, в том числе ежегодного анализа выполнения показателей эффективности обработки ТКО, а также подтверждения наличия и анализа результатов весового контроля массы ТКО, добавили в ФАС. Служба выдала 27 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 11 региональных органов тарифного регулирования Дальневосточного федерального округа, также отмечается в сообщении.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
09:52 13.11.2024
 
ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке

ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора в Дальневосточном федеральном округе

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела проверки в Дальневосточном федеральном округе, служба в частности определяла обоснованность расходов на обработку и транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО), и по итогам этих проверок ожидается сдерживание роста тарифов, сообщает ведомство.
"Территориальные органы службы по поручению центрального аппарата ФАС России провели внеплановые документарные проверки в Дальневосточном федеральном округе. ФАС России определяла обоснованность расходов на обработку и транспортирование ТКО, а также проводила анализ оценки выделенных субсидий в тарифах региональных операторов в Дальневосточном федеральном округе на 2024 год", - говорится в сообщении.
"В результате проведенной ведомством работы с 1 октября 2024 года снижены тарифы на обращение с ТКО для населения и прочих потребителей в Амурской области (на 5%), Чукотском автономном округе (на 25%) и Камчатском крае (на 29%). Кроме того, по результатам выданных предписаний ожидается сдерживание роста тарифов на 2025 год и последующие годы регулирования. Исполнение предписаний останется на контроле ФАС России", - отметило ведомство.
Также по результатам проверок территориальные органы ФАС выявили ряд нарушений законодательства, рассказали в ведомстве. Среди них - отсутствие своевременного исключения экономически необоснованных средств из тарифов регулируемых организаций, завышение расходов на транспортирование ТКО, непроведение анализа расходной и доходной части региональных операторов, а также отсутствие достаточного экономического обоснования в отношении ряда статей затрат операторов по обработке ТКО, уточнили там.
Вместе с тем были выявлены проблемы отсутствия утвержденных показателей эффективности деятельности операторов, в том числе ежегодного анализа выполнения показателей эффективности обработки ТКО, а также подтверждения наличия и анализа результатов весового контроля массы ТКО, добавили в ФАС.
Служба выдала 27 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 11 региональных органов тарифного регулирования Дальневосточного федерального округа, также отмечается в сообщении.
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