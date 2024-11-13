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ФТС зафиксировала значительный рост нелегального вывоза золота из России

ФТС зафиксировала значительный рост нелегального вывоза золота из России - 13.11.2024, ПРАЙМ

ФТС зафиксировала значительный рост нелегального вывоза золота из России

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-октябрь зафиксировала значительный суммарный рост нелегального вывоза золота из страны и возбудила вдвое больше | 13.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-октябрь зафиксировала значительный суммарный рост нелегального вывоза золота из страны и возбудила вдвое больше уголовных дел по сравнению с тем же периодом годом ранее, следует из сообщения для РИА Новости из пресс-службы ведомства. "За 10 месяцев 2024 года таможенными органами возбуждено шесть уголовных дел по фактам незаконного вывоза золота, стоимость предметов преступлений составила 11,2 миллиона рублей. За 10 месяцев 2023 года – три дела, стоимость – 4,7 миллиона рублей", - сообщили в ФТС. Отмечается, что за тот же период также возбуждено одно дело об административном правонарушении, где предметом правонарушений стало золото, стоимость предметов правонарушений составила 1,8 миллиона рублей. Как сообщал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в апреле текущего года, Минфин РФ разработало ряд мер для ужесточения надзора за вывозом золота физическими лицами из страны. Он добавлял тогда, что также планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Замминистра в том числе подчеркивал, что основной маршрут вывоза - аэропорты, так как там риск меньше.

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россия, золото, фтс