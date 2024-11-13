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Стали известны сроки поставок газа из Азербайджана в Словакию

Стали известны сроки поставок газа из Азербайджана в Словакию - 13.11.2024, ПРАЙМ

Стали известны сроки поставок газа из Азербайджана в Словакию

Крупнейший словацкий энергооператор SPP заключил контракт с азербайджанской компанией SOCAR на поставки газа пока только на месяц, они запланированы в течение... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T21:02+0300

2024-11-13T21:02+0300

2024-11-13T21:02+0300

энергетика

газ

азербайджан

словакия

поставки газа

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БРАТИСЛАВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший словацкий энергооператор SPP заключил контракт с азербайджанской компанией SOCAR на поставки газа пока только на месяц, они запланированы в течение декабря, сообщило словацкое издание Dennik N. "SPP будет пока импортировать азербайджанский газ только в декабре, контракт продлит, если сотрудничество с госкомпанией SOCAR будет успешным. Следовательно речь пока идет о пробном сотрудничестве, а не о полноценной замене российского газа, который очевидно перестанет поступать в Европу через несколько недель", - пишет издание. Ранее сообщалось, что словацкая SPP заключила краткосрочный пилотный контракт с азербайджанской SOCAR на поставку природного газа. Отмечалось, что после успешной оценки сотрудничества компания готова обдумать заключение контракта на поставку газа и на более долгий срок. У словацкой компании уже есть соглашения на случай необходимости диверсификации поставок газа с компаниями BP, ExxonMobil, Shell, Eni и RWE. Эти контракты являются гибкими как с точки зрения объема, так и времени. Данные меры приняты компанией на фоне риска прекращения транзита российского газа через Украину в Европу. Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе визита в Баку поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за готовность обеспечить поставки газа в республику. По словам словацкого президента, возможный транзит азербайджанского газа через Украину еще будет зависеть от решений Москвы и Киева. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе своего визита в Баку в мае уже обсуждал с президентом Азербайджана возможные поставки азербайджанского газа в республику. Агентство "РБК-Украина" в середине октября со ссылкой на источники сообщало, что Украина предложила заменить российский газ, поставляемый через ее территорию в Европу, в частности в Словакию, азербайджанским. По данным агентства, газ продолжит идти транзитом, если Баку и Братислава договорятся с Москвой о безопасности объектов газотранспортной системы. В 2023 году Азербайджан уже экспортировал в Европу около 12 миллиардов кубических метров газа, в 2024 году планирует поставить 13 миллиардов. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.

https://1prime.ru/20241031/slovakiya-852518590.html

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газ, азербайджан, словакия, поставки газа