https://1prime.ru/20241113/gaz-852806797.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 480 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 480 долларов за тысячу кубов - 13.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 480 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1% – до 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1% – до 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 476,2 доллара (-2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в среду составил 468,3 доллара (-3,6%), ценовой максимум – 483,1 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 479,7 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 485,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года.

https://1prime.ru/20241113/gaz-852806363.html

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газ, биржевые торги, биржа ice