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Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС
Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:18+0300
2024-11-13T12:18+0300
экономика
россия
вино
минсельхоз
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в рамках международного форума "Всемирный день качества". Сейчас проект "Винный гид" ежегодно реализуется в России - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. "Предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать "Винный гид" стран БРИКС. Потому что видите, уже сколько стран работают и присоединились, и у них тоже есть хорошие вина", - заявил Увайдов. "Винный гид России" реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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россия, вино, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, вино, Минсельхоз
12:18 13.11.2024
 
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС

Минсельхоз России предложил Минпромторгу создать "Винный гид" стран БРИКС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы с вином
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в рамках международного форума "Всемирный день качества".
Сейчас проект "Винный гид" ежегодно реализуется в России - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина.
"Предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать "Винный гид" стран БРИКС. Потому что видите, уже сколько стран работают и присоединились, и у них тоже есть хорошие вина", - заявил Увайдов.
"Винный гид России" реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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