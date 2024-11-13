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Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС

Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС - 13.11.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС

Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:18+0300

2024-11-13T12:18+0300

2024-11-13T12:18+0300

экономика

россия

вино

минсельхоз

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в рамках международного форума "Всемирный день качества". Сейчас проект "Винный гид" ежегодно реализуется в России - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. "Предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать "Винный гид" стран БРИКС. Потому что видите, уже сколько стран работают и присоединились, и у них тоже есть хорошие вина", - заявил Увайдов. "Винный гид России" реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://1prime.ru/20241111/vino-852726228.html

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россия, вино, минсельхоз