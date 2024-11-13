https://1prime.ru/20241113/gid-852788162.html
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС
Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:18+0300
2024-11-13T12:18+0300
2024-11-13T12:18+0300
экономика
россия
вино
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/16/842311670_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_0883455dfccad344929ebc08d569242c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в рамках международного форума "Всемирный день качества". Сейчас проект "Винный гид" ежегодно реализуется в России - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. "Предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать "Винный гид" стран БРИКС. Потому что видите, уже сколько стран работают и присоединились, и у них тоже есть хорошие вина", - заявил Увайдов. "Винный гид России" реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
https://1prime.ru/20241111/vino-852726228.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/16/842311670_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4f8162f243b235c1b6332b20b2b36f76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вино, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, вино, Минсельхоз
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС
Минсельхоз России предложил Минпромторгу создать "Винный гид" стран БРИКС
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России предлагает Минпромторгу подумать над созданием "Винного гида" стран БРИКС, заявил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов в рамках международного форума "Всемирный день качества".
Сейчас проект "Винный гид" ежегодно реализуется в России - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина.
"Предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать "Винный гид" стран БРИКС. Потому что видите, уже сколько стран работают и присоединились, и у них тоже есть хорошие вина", - заявил Увайдов.
"Винный гид России" реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты