https://1prime.ru/20241113/giperinflyatsiya-852793131.html

Политика ЦБ противостоит угрозе гиперинфляции, заявил эксперт

Политика ЦБ противостоит угрозе гиперинфляции, заявил эксперт - 13.11.2024, ПРАЙМ

Политика ЦБ противостоит угрозе гиперинфляции, заявил эксперт

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России препятствует возникновению гиперинфляции в стране, а мнение о том, что в результате действий регулятора... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:46+0300

2024-11-13T14:46+0300

2024-11-13T14:46+0300

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России препятствует возникновению гиперинфляции в стране, а мнение о том, что в результате действий регулятора российской экономике угрожает стагфляция, является спорным, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выразил мнение, что в результате действий ЦБ экономика России фактически поставлена перед угрозой стагфляции - одновременной стагнации (или даже спада) и высокой инфляции. В частности, аналитики полагают, что текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные регулятором перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время. "Рост ключевой ставки позволяет снижать инфляционное давление за счет перетока средств населения на банковские депозиты. Если бы не жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, то в России установилась бы гиперинфляция, дестабилизирующая экономику", - сказал Осадчий. При этом эксперт подчеркнул, что рост ключевой ставки способствует охлаждению экономики. "Однако утверждение о том, что в результате действий ЦБ экономика России фактически поставлена перед угрозой стагфляции, является спорным. Например, в Турции ключевая ставка значительно выше российской и составляет 50%, между тем рост ВВП близок к российскому уровню. В 2024 году рост ВВП Турции ожидается на уровне 3%, тогда как рост ВВП РФ – на уровне 3,5-4%. В 2023 году рост ВВП Турции составил 4,5%, тогда как рост ВВП России – 3,6%", - добавил Осадчий. Кроме того, подчеркнул эксперт, ошибочно рассматривать денежно-кредитную политику в отрыве от бюджетной. "Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ является закономерной реакцией на мягкую бюджетную политику Минфина РФ, проявляющуюся, в первую очередь, в форме огромного дефицита бюджета. Дефицит федерального бюджета, по последней оценке Минфина, составит в 2024 году 3,3 триллиона рублей", - заключил Осадчий. Банк России 25 октября повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года. Тогда же регулятор дал и макроэкономический прогноз, согласно которому видит показатель средней ключевой ставки на следующий год в диапазоне 17-20%, в 2026 году - 12-13%, в 2027 году - 7,5-8,5%.

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россия, инфляция