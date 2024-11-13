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Госдума одобрила запрет штрафов за непоставку продуктов ритейлерам

Госдума одобрила запрет штрафов за непоставку продуктов ритейлерам - 13.11.2024, ПРАЙМ

Госдума одобрила запрет штрафов за непоставку продуктов ритейлерам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов,... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:15+0300

2024-11-13T15:15+0300

2024-11-13T15:15+0300

россия

госдума

ритейл

штраф

продукты

поставки

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре поставки. Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Он разработан в целях совершенствования механизма прав и обязанностей торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров. Законопроект запрещает в договоре поставки продовольственных товаров в торговую сеть устанавливать условия обязательности заказа без указания объема и сроков поставки, либо до подтверждения возможности исполнения заказа поставщиком. В связи с этим запрещается прописывать в договоре и ответственность за непоставку таких товаров сверх установленного объема. Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время торговые сети устанавливают в типовых договорах условия поставки продовольственных товаров по заявкам сети, которые обязательны для поставщиков и не подлежат согласованию с ними, а также штрафные санкции для поставщиков в случае невыполнения таких заявок. Включение таких условий в договоры, с одной стороны, призвано гарантировать ритейлерам наличие соответствующей продукции в магазинах. С другой, из договоров следует, что сами торговые сети ничем не ограничены в количестве и ассортименте заказываемой продукции. Кроме того, сети в договорах не гарантируют поставщикам и выборку или оплату определенного объема товара. Урегулирование этой проблемы на законодательном уровне позволит защитить интересы производителей продовольствия и решить общегосударственные задачи по созданию благоприятных условий для развития конкуренции и обеспечению граждан продуктами питания, считают разработчики.

https://1prime.ru/20241112/upakovka-852741565.html

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россия, госдума, ритейл, штраф, продукты, поставки