https://1prime.ru/20241113/gosduma-852794136.html
Госдума одобрила запрет штрафов за непоставку продуктов ритейлерам
Госдума одобрила запрет штрафов за непоставку продуктов ритейлерам - 13.11.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила запрет штрафов за непоставку продуктов ритейлерам
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:15+0300
2024-11-13T15:15+0300
2024-11-13T15:15+0300
россия
госдума
ритейл
штраф
продукты
поставки
https://cdnn.1prime.ru/img/76360/94/763609418_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a60f9a2bbc008eda7610e93c1da8ef3f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре поставки. Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Он разработан в целях совершенствования механизма прав и обязанностей торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров. Законопроект запрещает в договоре поставки продовольственных товаров в торговую сеть устанавливать условия обязательности заказа без указания объема и сроков поставки, либо до подтверждения возможности исполнения заказа поставщиком. В связи с этим запрещается прописывать в договоре и ответственность за непоставку таких товаров сверх установленного объема. Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время торговые сети устанавливают в типовых договорах условия поставки продовольственных товаров по заявкам сети, которые обязательны для поставщиков и не подлежат согласованию с ними, а также штрафные санкции для поставщиков в случае невыполнения таких заявок. Включение таких условий в договоры, с одной стороны, призвано гарантировать ритейлерам наличие соответствующей продукции в магазинах. С другой, из договоров следует, что сами торговые сети ничем не ограничены в количестве и ассортименте заказываемой продукции. Кроме того, сети в договорах не гарантируют поставщикам и выборку или оплату определенного объема товара. Урегулирование этой проблемы на законодательном уровне позволит защитить интересы производителей продовольствия и решить общегосударственные задачи по созданию благоприятных условий для развития конкуренции и обеспечению граждан продуктами питания, считают разработчики.
https://1prime.ru/20241112/upakovka-852741565.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76360/94/763609418_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_0b1dee471389d575314bbca3a2b52877.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, ритейл, штраф, продукты, поставки
РОССИЯ, Госдума, ритейл, штраф, продукты, поставки
Госдума одобрила запрет штрафов за непоставку продуктов ритейлерам
ГД в I чтении запретила штрафы за непоставку продуктов ритейлерам сверх договора
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре поставки.
Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Он разработан в целях совершенствования механизма прав и обязанностей торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров.
Законопроект запрещает в договоре поставки продовольственных товаров в торговую сеть устанавливать условия обязательности заказа без указания объема и сроков поставки, либо до подтверждения возможности исполнения заказа поставщиком. В связи с этим запрещается прописывать в договоре и ответственность за непоставку таких товаров сверх установленного объема. Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время торговые сети устанавливают в типовых договорах условия поставки продовольственных товаров по заявкам сети, которые обязательны для поставщиков и не подлежат согласованию с ними, а также штрафные санкции для поставщиков в случае невыполнения таких заявок.
Включение таких условий в договоры, с одной стороны, призвано гарантировать ритейлерам наличие соответствующей продукции в магазинах. С другой, из договоров следует, что сами торговые сети ничем не ограничены в количестве и ассортименте заказываемой продукции. Кроме того, сети в договорах не гарантируют поставщикам и выборку или оплату определенного объема товара.
Урегулирование этой проблемы на законодательном уровне позволит защитить интересы производителей продовольствия и решить общегосударственные задачи по созданию благоприятных условий для развития конкуренции и обеспечению граждан продуктами питания, считают разработчики.
Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок