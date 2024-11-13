https://1prime.ru/20241113/gossekretar-852808357.html

Трамп объявил, кого он намерен назначить на пост госсекретаря США

Трамп объявил, кого он намерен назначить на пост госсекретаря США - 13.11.2024, ПРАЙМ

Трамп объявил, кого он намерен назначить на пост госсекретаря США

Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T23:17+0300

2024-11-13T23:17+0300

2024-11-13T23:51+0300

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Согласно опубликованному заявлению Трампа, для него большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США. По мнению Трампа, Рубио — "уважаемый лидер и мощный голос свободы", который станет "сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам". Рубио родился в Майами в семье кубинских иммигрантов. С 2011 года он представляет штат Флорида в Сенате США. Ранее Рубио занимал пост спикера Палаты представителей штата Флорида. Он известен своими жесткими взглядами во внешней политике, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Рубио также придерживается жестких взглядов в отношении Китая и России. Он находится под персональными санкциями МИД РФ и ему в том числе запрещен въезд на российскую территорию.

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сша, дональд трамп, белый дом, администрация сша