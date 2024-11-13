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Трамп объявил, кого он намерен назначить на пост госсекретаря США
Трамп объявил, кого он намерен назначить на пост госсекретаря США - 13.11.2024, ПРАЙМ
Трамп объявил, кого он намерен назначить на пост госсекретаря США
Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T23:17+0300
2024-11-13T23:17+0300
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Согласно опубликованному заявлению Трампа, для него большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США. По мнению Трампа, Рубио — "уважаемый лидер и мощный голос свободы", который станет "сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам". Рубио родился в Майами в семье кубинских иммигрантов. С 2011 года он представляет штат Флорида в Сенате США. Ранее Рубио занимал пост спикера Палаты представителей штата Флорида. Он известен своими жесткими взглядами во внешней политике, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Рубио также придерживается жестких взглядов в отношении Китая и России. Он находится под персональными санкциями МИД РФ и ему в том числе запрещен въезд на российскую территорию.
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сша, дональд трамп, белый дом, администрация сша
Политика, США, Дональд Трамп, Белый дом, администрация США
Трамп объявил, кого он намерен назначить на пост госсекретаря США
Трамп заявил, что назначит Марко Рубио на пост госсекретаря США
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации.
Согласно опубликованному заявлению Трампа, для него большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США.
По мнению Трампа, Рубио — "уважаемый лидер и мощный голос свободы", который станет "сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам".
Рубио родился в Майами в семье кубинских иммигрантов. С 2011 года он представляет штат Флорида в Сенате США. Ранее Рубио занимал пост спикера Палаты представителей штата Флорида. Он известен своими жесткими взглядами во внешней политике, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Рубио также придерживается жестких взглядов в отношении Китая и России. Он находится под персональными санкциями МИД РФ и ему в том числе запрещен въезд на российскую территорию.
Названо имя кандидата на пост спецпосланника США для переговоров по Украине