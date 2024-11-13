https://1prime.ru/20241113/grant-852787144.html
Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов
Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ
Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов
Украина через Агентство США по международному развитию (USAID) получила грант на 1,35 миллиарда долларов, средства направят на реализацию гуманитарных и... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:57+0300
2024-11-13T11:57+0300
2024-11-13T11:57+0300
сша
украина
грант
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украина через Агентство США по международному развитию (USAID) получила грант на 1,35 миллиарда долларов, средства направят на реализацию гуманитарных и социальных программ, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Направляем эти средства в приоритетные гуманитарные и социальные программы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, уточнив, что финансирование направлено через USAID. Ранее он сообщал, что правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
https://1prime.ru/20241113/neblagodarnost-852785830.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, грант
Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов
Шмыгаль: Украина через USAID получила грант на $1,35 млрд
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украина через Агентство США по международному развитию (USAID) получила грант на 1,35 миллиарда долларов, средства направят на реализацию гуманитарных и социальных программ, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Направляем эти средства в приоритетные гуманитарные и социальные программы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, уточнив, что финансирование направлено через USAID.
Ранее он сообщал, что правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
В МИД обвинили Германию в "черной неблагодарности" из-за Украины