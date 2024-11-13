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Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов
Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов - 13.11.2024, ПРАЙМ
Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов
Украина через Агентство США по международному развитию (USAID) получила грант на 1,35 миллиарда долларов, средства направят на реализацию гуманитарных и... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:57+0300
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сша
украина
грант
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украина через Агентство США по международному развитию (USAID) получила грант на 1,35 миллиарда долларов, средства направят на реализацию гуманитарных и социальных программ, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Направляем эти средства в приоритетные гуманитарные и социальные программы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, уточнив, что финансирование направлено через USAID. Ранее он сообщал, что правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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сша
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сша, украина, грант
США, УКРАИНА, грант
11:57 13.11.2024
 
Украина получила грант от США на 1,35 миллиарда долларов

Шмыгаль: Украина через USAID получила грант на $1,35 млрд

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украина через Агентство США по международному развитию (USAID) получила грант на 1,35 миллиарда долларов, средства направят на реализацию гуманитарных и социальных программ, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Направляем эти средства в приоритетные гуманитарные и социальные программы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, уточнив, что финансирование направлено через USAID.
Ранее он сообщал, что правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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