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Греф рассказал, без чего нельзя победить в борьбе с хакерами

Греф рассказал, без чего нельзя победить в борьбе с хакерами - 13.11.2024, ПРАЙМ

Греф рассказал, без чего нельзя победить в борьбе с хакерами

Победить в борьбе с хакерами без использования искусственного интеллекта невозможно, против России действуют не только неорганизованные хакеры, но и... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T11:29+0300

2024-11-13T11:29+0300

2024-11-13T11:29+0300

россия

герман греф

ии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Победить в борьбе с хакерами без использования искусственного интеллекта невозможно, против России действуют не только неорганизованные хакеры, но и спонсируемые киберармии, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Искусственный интеллект – это, конечно же, не только возможности, но и угрозы... И, конечно, мы видим, что... хакеры используют самые последние достижения искусственного интеллекта. Если мы говорим о России, то против нас работают не только неорганизованные хакеры, но и организованные, поддерживаемые, спонсированные государствами киберармии. Поэтому защищаться нам нужно, конечно, только с помощью кибербезопасности. Победить в этой гонке без искусственного интеллекта невозможно", - сказал он на FI Day Blockchain. "Мы в этом году видели самую мощную за всю нашу историю атаку, которая продолжалась 13 часов и охватила 132 наших сервиса. Ну и даже с очень мощной системой защиты нашим (коллегам - ред.) пришлось поработать, чтобы не допустить влияния на наши сервисы", - сказал глава Сбербанка. Он также отметил, что Сбербанк в этом году сделал большие инвестиции в то, чтобы довести уровень преодоления мошенничества с использованием социальной инженерии до 99,6-99,8%. "Мы видим, что все больше и больше бандитам удается разводить простых людей. Ну, простые люди, я имею в виду иногда настолько искусно они действуют, что они разводят даже профессионалов банковской сферы", - сказал Греф. "И, конечно же, нам нельзя полагаться только на одни усилия пропаганды, обучения и объяснения того, насколько нужно быть аккуратным. Хакеры всегда будут находить слабые звенья. И я считаю, что наша ответственность банков за то, чтобы защитить наших клиентов. Для этого нам нужно быть на два шага впереди бандитов, с тем чтобы наша система могла детектировать все потенциальные действия, которые проникли в нашу систему и проникли в кошельки наших клиентов", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, герман греф, ии