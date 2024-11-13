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Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году
Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году - 13.11.2024, ПРАЙМ
Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году
Ущерб мировой экономике от кибератак в 2026 году может составить 10 триллионов долларов, следует из презентации главы Сбербанка Германа Грефа, представленной на | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:36+0300
2024-11-13T12:36+0300
экономика
россия
герман греф
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ущерб мировой экономике от кибератак в 2026 году может составить 10 триллионов долларов, следует из презентации главы Сбербанка Германа Грефа, представленной на конференции "FI Day Blockchain: на пороге новой финансовой эры". Презентация подготовлена на основе данных компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности. Согласно ей, в 2019 году ущерб мировой экономике от кибератак составил 2,5 триллиона долларов, а в 2024 году - 8,5 триллиона долларов. Оценки ущерба включают финансовые потери, простои и потери производительности, расходы на восстановление и укрепление кибербезопасности, утрату данных и интеллектуальной собственности, репутационные потери, штрафы и судебные издержки. Также в презентации Грефа отмечается, что еще пять лет назад только 0,1% от всех кибератак было подготовлено с помощью ИИ, то в 2024 году их доля выросла до 10%, а к 2026 году увеличится до 70%. Также растет и количество данных, которые утекают по всему миру - с 7,8 миллиарда строк в 2019 году до 47 миллиардов строк данных в 2024 году. Прогнозируется, что в 2026 году утечет уже 200 миллиардов строк данных по всему миру.
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россия, герман греф
Экономика, РОССИЯ, Герман Греф
12:36 13.11.2024
 
Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году

Грефа: ущерб мировой экономике от кибератак может составить $10 триллионов

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанк% Герман Греф
% Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ущерб мировой экономике от кибератак в 2026 году может составить 10 триллионов долларов, следует из презентации главы Сбербанка Германа Грефа, представленной на конференции "FI Day Blockchain: на пороге новой финансовой эры".
Презентация подготовлена на основе данных компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности.
Согласно ей, в 2019 году ущерб мировой экономике от кибератак составил 2,5 триллиона долларов, а в 2024 году - 8,5 триллиона долларов. Оценки ущерба включают финансовые потери, простои и потери производительности, расходы на восстановление и укрепление кибербезопасности, утрату данных и интеллектуальной собственности, репутационные потери, штрафы и судебные издержки.
Также в презентации Грефа отмечается, что еще пять лет назад только 0,1% от всех кибератак было подготовлено с помощью ИИ, то в 2024 году их доля выросла до 10%, а к 2026 году увеличится до 70%. Также растет и количество данных, которые утекают по всему миру - с 7,8 миллиарда строк в 2019 году до 47 миллиардов строк данных в 2024 году. Прогнозируется, что в 2026 году утечет уже 200 миллиардов строк данных по всему миру.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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