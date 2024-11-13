https://1prime.ru/20241113/gref-852788594.html

Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году

Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году - 13.11.2024, ПРАЙМ

Греф оценил ожидаемый ущерб мировой экономике от кибератак к 2026 году

Ущерб мировой экономике от кибератак в 2026 году может составить 10 триллионов долларов, следует из презентации главы Сбербанка Германа Грефа, представленной на | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:36+0300

2024-11-13T12:36+0300

2024-11-13T12:36+0300

экономика

россия

герман греф

https://cdnn.1prime.ru/img/82658/89/826588943_0:261:2713:1787_1920x0_80_0_0_8fadd5df133d7e22aa905917aa0b7a3e.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ущерб мировой экономике от кибератак в 2026 году может составить 10 триллионов долларов, следует из презентации главы Сбербанка Германа Грефа, представленной на конференции "FI Day Blockchain: на пороге новой финансовой эры". Презентация подготовлена на основе данных компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности. Согласно ей, в 2019 году ущерб мировой экономике от кибератак составил 2,5 триллиона долларов, а в 2024 году - 8,5 триллиона долларов. Оценки ущерба включают финансовые потери, простои и потери производительности, расходы на восстановление и укрепление кибербезопасности, утрату данных и интеллектуальной собственности, репутационные потери, штрафы и судебные издержки. Также в презентации Грефа отмечается, что еще пять лет назад только 0,1% от всех кибератак было подготовлено с помощью ИИ, то в 2024 году их доля выросла до 10%, а к 2026 году увеличится до 70%. Также растет и количество данных, которые утекают по всему миру - с 7,8 миллиарда строк в 2019 году до 47 миллиардов строк данных в 2024 году. Прогнозируется, что в 2026 году утечет уже 200 миллиардов строк данных по всему миру.

https://1prime.ru/20241113/aktivy-852786844.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, герман греф