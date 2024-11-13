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Яндекс запустит линейку ИИ-помощников для школьников и студентов - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Яндекс запустит линейку ИИ-помощников для школьников и студентов
Яндекс запустит линейку ИИ-помощников для школьников и студентов - 13.11.2024, ПРАЙМ
Яндекс запустит линейку ИИ-помощников для школьников и студентов
Яндекс планирует запустить образовательные продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут помогать в процессе обучения школьникам, студентам и | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:52+0300
2024-11-13T10:52+0300
яндекс
ии
образование
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Яндекс планирует запустить образовательные продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут помогать в процессе обучения школьникам, студентам и преподавателям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Яндекс Образования. "Яндекс запустит образовательные продукты на основе YandexGPT — ИИ-помощника по математике для школьников и платформу с ИИ-инструментами для студентов, преподавателей и авторов онлайн-курсов EdTech-компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что разработка поможет изучать контент, готовиться к занятиям, тестам и экзаменам, а также выполнять рутинные задачи. Первым продуктом в новой линейке станет ИИ-помощник Яндекс Учебника по математике для 5–8-х классов. Он будет задавать наводящие вопросы для поиска решения задач и поможет в освоении школьной программы. "Половина родителей помогает детям с заданиями или проверяет их. Игровая форма обучения от ИИ-помощника сделает учебный процесс для школьников интереснее и позволит родителям тратить меньше времени на помощь и проверку заданий", — отметила директор Яндекс Образования Дарья Козлова. По данным компании, со среды можно оставить заявку на тестирование демоверсии помощника, а с 1 декабря доступ к нему получат более шести миллионов учащихся школ. Следующим этапом станет запуск платформы образовательных ИИ-помощников. Студентам она поможет гибко и персонализировано осваивать современные технологии и навыки, выстраивать персональный трек обучения, вести диалог с ИИ-помощником и просить его объяснить любой фрагмент материала простыми словами. Преподаватели и авторы смогут загружать на платформу исследования и учебные материалы, проводить диагностику компетенций — им платформа поможет по-новому посмотреть на свой контент и выдаст рекомендации по его улучшению. Каждый пользователь сможет зарегистрироваться на платформе и завести персонального образовательного ИИ-помощника. Он будет работать в текстовом и аудиоформатах. Пилотный проект платформы начнут тестировать несколько университетов-партнёров в начале 2025 года. В дальнейшем на платформе появятся новые инструменты, и она станет доступна для всех.
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192
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яндекс, ии, образование
Яндекс, ИИ, образование
10:52 13.11.2024
 
Яндекс запустит линейку ИИ-помощников для школьников и студентов

Яндекс запустит образовательные продукты на основе ИИ для обучения

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Яндекс" на выставке "Россия"
Стенд компании Яндекс на выставке Россия - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Яндекс планирует запустить образовательные продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут помогать в процессе обучения школьникам, студентам и преподавателям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Яндекс Образования.
"Яндекс запустит образовательные продукты на основе YandexGPT — ИИ-помощника по математике для школьников и платформу с ИИ-инструментами для студентов, преподавателей и авторов онлайн-курсов EdTech-компаний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что разработка поможет изучать контент, готовиться к занятиям, тестам и экзаменам, а также выполнять рутинные задачи.
Первым продуктом в новой линейке станет ИИ-помощник Яндекс Учебника по математике для 5–8-х классов. Он будет задавать наводящие вопросы для поиска решения задач и поможет в освоении школьной программы.
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"Половина родителей помогает детям с заданиями или проверяет их. Игровая форма обучения от ИИ-помощника сделает учебный процесс для школьников интереснее и позволит родителям тратить меньше времени на помощь и проверку заданий", — отметила директор Яндекс Образования Дарья Козлова.
По данным компании, со среды можно оставить заявку на тестирование демоверсии помощника, а с 1 декабря доступ к нему получат более шести миллионов учащихся школ.
Следующим этапом станет запуск платформы образовательных ИИ-помощников. Студентам она поможет гибко и персонализировано осваивать современные технологии и навыки, выстраивать персональный трек обучения, вести диалог с ИИ-помощником и просить его объяснить любой фрагмент материала простыми словами.
Преподаватели и авторы смогут загружать на платформу исследования и учебные материалы, проводить диагностику компетенций — им платформа поможет по-новому посмотреть на свой контент и выдаст рекомендации по его улучшению.
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ЯндексИИобразование
 
 
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