Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/inflyatsiya-852797384.html
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября - 13.11.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября
Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 2,6% в годовом выражении после увеличения на 2,4% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:41+0300
2024-11-13T16:41+0300
экономика
инфляция в сша
потребительские цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 2,6% в годовом выражении после увеличения на 2,4% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2%, как и в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении осталась на сентябрьском уровне в 3,3%, в месячном выражении – осталась на уровне сентября в 0,3%. Цены на продовольствие в США в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,2%, на энергоносители - снизились на 1%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,1%, на энергоносители - упали на 12,4%.
https://1prime.ru/20241113/profitsit-852796511.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция в сша, потребительские цены
Экономика, инфляция в США, потребительские цены
16:41 13.11.2024
 
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября

Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% в сентябре

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 2,6% в годовом выражении после увеличения на 2,4% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2%, как и в сентябре.
Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении осталась на сентябрьском уровне в 3,3%, в месячном выражении – осталась на уровне сентября в 0,3%.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России
16:08
Цены на продовольствие в США в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,2%, на энергоносители - снизились на 1%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,1%, на энергоносители - упали на 12,4%.
 
Экономикаинфляция в СШАпотребительские цены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала