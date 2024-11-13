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Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября - 13.11.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября
Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 2,6% в годовом выражении после увеличения на 2,4% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:41+0300
2024-11-13T16:41+0300
2024-11-13T16:41+0300
экономика
инфляция в сша
потребительские цены
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 2,6% в годовом выражении после увеличения на 2,4% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2%, как и в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении осталась на сентябрьском уровне в 3,3%, в месячном выражении – осталась на уровне сентября в 0,3%. Цены на продовольствие в США в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,2%, на энергоносители - снизились на 1%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,1%, на энергоносители - упали на 12,4%.
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инфляция в сша, потребительские цены
Экономика, инфляция в США, потребительские цены
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября
Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% в сентябре
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 2,6% в годовом выражении после увеличения на 2,4% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2%, как и в сентябре.
Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении осталась на сентябрьском уровне в 3,3%, в месячном выражении – осталась на уровне сентября в 0,3%.
Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России
Цены на продовольствие в США в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,2%, на энергоносители - снизились на 1%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,1%, на энергоносители - упали на 12,4%.